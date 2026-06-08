Cómo será la ruta de la Albirroja los próximos días

La selección paraguaya sigue adelante con su preparación en suelo norteamericano de cara al debut en el Mundial 2026 frente al anfitrión Estados Unidos.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro volverá a trabajar este martes 9 desde las 17:00 de San José (21:00 de Paraguay) en el Spartan Soccer Complex, escenario elegido por la Albirroja para sus entrenamientos durante la fase previa al estreno mundialista. En esta ocasión, los medios de comunicación podrán observar únicamente los primeros 15 minutos de la práctica.

Por su parte, el miércoles 10 será la única jornada completamente cerrada para la prensa y el público. El entrenamiento está previsto para las 17:15 locales (21:15 de Paraguay), nuevamente en el complejo universitario ubicado en California.

La última movilización antes del debut será el jueves 11 desde las 09:00 de San José (13:00 de Paraguay), con acceso limitado para la prensa durante el inicio de los trabajos.

Ese mismo jueves, pero ya por la tarde en Los Ángeles, el entrenador Gustavo Alfaro brindará una conferencia de prensa acompañado por un futbolista del plantel.

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La atención a los medios está programada para las 18:45 locales (22:45 de Paraguay) en la sala de conferencias del Los Ángeles Stadium, en la previa del estreno de Paraguay en el Grupo D del Mundial 2026.