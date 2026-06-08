¿Cuándo y a qué hora debuta Paraguay en el Mundial 2026?

La selección de Paraguay está cada vez más cerca de su estreno en el Mundial 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro debuta el viernes 12 de junio, a las 22:00 hora de nuestro país, en el SoFi Stadium de Inglewood, California, en el duelo correspondiente al Grupo D de la máxima cita de selecciones nacionales.

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¿Dónde seguir el partido en vivo?

Para seguir el minuto a minuto y alentar a la distancia, la emocionante transmisión del encuentro llegará a todo el territorio a través de la 730 del dial. Transmitirá el encuentro ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM.

Estados Unidos vs. Paraguay: ¿A qué hora juega el viernes?

Paraguay: 22:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Brasil: 22:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

Chile: 21:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Perú: 20:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

El Salvador: 19:00 horas

México: 19:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 18:00 horas

Estados Unidos - Este: 21:00 horas

Inglaterra: 02:00 horas (del sábado)

España: 03:00 horas (del sábado)

Bélgica: 03:00 horas (del sábado)

Marruecos: 02:00 horas (del sábado)

Sudáfrica: 03:00 horas (del sábado)