Las pruebas de Gustavo Alfaro en busca de la formación de Paraguay para el debut en el Mundial 2026

La selección de Paraguay realizo el tercer entrenamiento en San José, California. Posteriormente, quedan dos en la previa del debut, el viernes a las 22:00, hora de nuestro país, frente a Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Hasta el momento, Gustavo Alfaro no tiene definido que formación arranca el Mundial 2026.

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En la movilización del plantel en el Spartan Soccer Complex, de la Universidad Estatal de San José, el seleccionador de 63 años empezó a afinar la alineación del estreno. El argentino volvió a rotar a los tres arqueros tal y como había ocurrido el domingo, pero genero sorpresa con la inclusión de dos jugadores: uno en el lateral derecho y otro en el ataque.

Alfaro mantiene o extiende la duda sobre quien ataja ante los anfitriones: aunque fue titular en las Eliminatorias Sudamericanas, Roberto Jr. Fernandez solo disputo 3 partidos en el semestre ya que es suplente en Cerro Porteño a diferencia de Orlando Gill y Gastón Olveira, quienes son dueños de la portería en San Lorenzo y Olimpia, respectivamente.

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Alex Arce podría meterse en el equipo titular de la Selección 🆕



Además, Alfaro continúa entrenando con los tres arqueros 🧤



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Paraguay: Las pruebas de Gustavo Alfaro para el debut

Pero las pruebas mas sustanciales del técnica en la practica del martes fueron con Alexandro Maidana y Alex Arce. El futbolista paraguayo de Talleres de Córdoba, que solo había jugado 11 minutos en el combinado nacional hasta el momento de la convocatoria, ingresó en lugar de Junior Alonso como un de las alternativas para la posición de lateral izquierdo.

Por su parte, el carapegüeño apareció en reemplazo de Julio Enciso, quien sufrió una lesión muscular en el amistoso contra Nicaragua (4-0) en Asuncion, razón por la que quedo descartado del primer juego de la Albirroja en la Copa del Mundo. El ex Sportivo Ameliano fue dupla de Antonio Sanabria en ofensiva, cambiando el sistema a un 4-4-2, con doble “9″.

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🔸 El grupo @PuraheiSoul compartió un video en sus redes sociales comunicando que ya están camino a Los Ángeles.



El dúo va a interpretar el Himno Nacional paraguayo en el Mundial, durante la ceremonia previa al inicio del partido… pic.twitter.com/s7brBdXJ3L — ABC Digital (@ABCDigital) June 10, 2026

La agenda de Paraguay a dos días del debut en el Mundial 2026

La selección de Paraguay entrena hoy nuevamente en el Spartan Soccer Complex de San José. La movilización arranca a las 17:15, hora local, y 21:15, de nuestro país. La practica será abierta por 15 minutos para los medios de prensa. Mucho antes, en el Hotel Signia by Hilton, a las 13:00 de Los Ángeles y 17:00 de Asuncion, dos jugadores hablan en zona mixta.

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