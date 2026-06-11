Selección Paraguaya
11 de junio de 2026 a la - 14:18

Paraguay vs. EE.UU.: a qué hora es y dónde seguir el partido

Jugadores de Paraguay posan este viernes, previo a un partido amistoso entre Paraguay y Nicaragua previo a la Copa Mundial de Fútbol 2026 en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay).
Jugadores de Paraguay posan este viernes, previo a un partido amistoso entre Paraguay y Nicaragua previo a la Copa Mundial de Fútbol 2026 en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay).Juan Pablo Pino

Paraguay vs. EE.UU. El debut de Paraguay en el Mundial de Fútbol 2026 está cada vez más cerca y la emoción crece a medida que transcurren las horas. A qué hora exacta empieza el partido y dónde seguirlo.

Por ABC Color

La selección de Paraguay está cada vez más cerca de su estreno en el Mundial 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro debuta el viernes 12 de junio, a las 22:00 hora de nuestro país, en el SoFi Stadium de Inglewood, California, en el duelo correspondiente al Grupo D de la máxima cita de selecciones nacionales.

Lea más: Mundial 2026: días, horarios y sedes de Paraguay en el Grupo D

¿Dónde seguir el partido en vivo?

Para seguir el minuto a minuto y alentar a la distancia, la emocionante transmisión del encuentro llegará a todo el territorio a través de la 730 del dial.

Transmitirán el encuentro ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM.

El discurso de agradecimiento del capitán de la selección paraguaya de fútbol, Gustavo Gómez tras la goleada ante Nicaragua, en el amistoso de despedida de la Albirroja. (Foto: @Albirroja)
El discurso de agradecimiento del capitán de la selección paraguaya de fútbol, Gustavo Gómez tras la goleada ante Nicaragua, en el amistoso de despedida de la Albirroja. (Foto: @Albirroja)

Estados Unidos vs. Paraguay: ¿A qué hora juega el viernes 12 de junio?

Paraguay: 22:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Brasil: 22:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

Chile: 21:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Perú: 20:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

El Salvador: 19:00 horas

México: 19:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 18:00 horas

Estados Unidos - Este: 21:00 horas

Inglaterra: 02:00 horas (del sábado)

España: 03:00 horas (del sábado)

Bélgica: 03:00 horas (del sábado)

Marruecos: 02:00 horas (del sábado)

Sudáfrica: 03:00 horas (del sábado)

El delantero de la selección paraguaya, Miguel Almirón levanta el banderín del córner para celebrar su tanto en el amistoso ante Nicaragua, acompañado por los demás albirrojos.
El delantero de la selección paraguaya, Miguel Almirón levanta el banderín del córner para celebrar su tanto en el amistoso ante Nicaragua, acompañado por los demás albirrojos.

Estados Unidos vs. Paraguay: ¿Dónde ver en vivo hoy?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

El banco de suplentes del SoFi Stadium, rebautizado temporalmente y de manera oficial como Los Angeles Stadium, ya con los detalles alusivos a Paraguay.
El banco de suplentes del SoFi Stadium, rebautizado temporalmente y de manera oficial como Los Angeles Stadium, ya con los detalles alusivos a Paraguay.

Estados Unidos vs. Paraguay: ¿Dónde ver en vivo hoy por streaming?

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