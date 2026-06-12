El equipo confirmado de Paraguay ¡con Julio Enciso de titular!

Se terminaron los misterios y la mejor noticia para todo Paraguay ya es oficial. Tras días de pura incertidumbre, Julio Enciso será titular en el esperado debut de la Albirroja frente a Estados Unidos en el Mundial 2026. El estratega Gustavo Alfaro guardó sus cartas hasta el último minuto, pero finalmente pone toda la carne al asador con el talentoso canterano de Libertad liderando la ofensiva.

Aunque el DT argentino había evitado confirmar la alineación en la emotiva conferencia de prensa del jueves, deslizando que “tengo el equipo, no tengo misterios”, prefirió decírselo primero a sus dirigidos en la charla técnica antes de soltar la bomba a los medios.

La “Joya” encendió las alarmas, pero llega a punto

La presencia de Enciso en el once inicial parecía una utopía hace apenas unos días. El atacante había encendido todas las alarmas en el búnker albirrojo tras sufrir una preocupante lesión muscular en el último amistoso frente a Nicaragua, justo un día antes de emprender el viaje a Norteamérica.

Sin embargo, su evolución fue de película: entrenó toda la semana en campo, recuperó el contacto con el balón y, en la última sesión táctica, participó de la práctica de fútbol a la par de sus compañeros, demostrando que está al 100% para el gran desafío.

El once confirmado y la gran apuesta en el arco

La otra gran incógnita que desvelaba al país era la portería, y la moneda cayó del lado de Orlando Gill, quien se quedó con el puesto de titular para custodiar las redes paraguayas en el SoFi Stadium. De esta manera, Paraguay saltará al campo de juego con un esquema ambicioso para buscar los primeros tres puntos en el Grupo D:

Orlando Gill bajo en el arco; una línea de cuatro en el fondo con Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; el equilibrio en la medular a cargo de Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla y Miguel Almirón; dejando en la zona de fuego a la dupla letal de Julio Enciso y Antonio Sanabria.