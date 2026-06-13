Alfaro descartó una lesión de Damián Bobadilla y explicó el “pentágono” táctico que sufrió Paraguay

El funcionamiento del mediocampo paraguayo estuvo bajo la lupa tras el debut en Los Ángeles. Uno de los nombres que centró el debate fue el de Damián Bobadilla, a quien se lo notó incómodo, superado por el ritmo del rival y lejos del nivel que suele exhibir. La floja producción del mediocampista generó una duda inmediata en la prensa y la afición: ¿Arrastraba alguna molestia física que limitara su despliegue o fue víctima de un colapso puramente táctico en la pizarra?

Fiel a su estilo minucioso, Gustavo Alfaro disipó cualquier tipo de rumor sobre problemas físicos del jugador y prefirió profundizar en el plano estratégico. El seleccionador nacional admitió que el problema no fue individual, sino colectivo, detallando la compleja telaraña que tejió el equipo de Mauricio Pochettino para anular la contención albirroja y explotar las espaldas de los volantes.

El estratega argentino explicó el circuito de juego que sufrió Paraguay en la zona central y justificó por qué decidió retirar a Bobadilla en el entretiempo. Lejos de ser un castigo, el ingreso de Maurício Magalhães Prado buscó dotar al equipo de la tenencia y el juego asociado que tanto faltaron en la primera mitad, intentando desactivar la asfixiante presión estadounidense que dejaba completamente aislados a los atacantes paraguayos.

Las explicaciones de Gustavo Alfaro sobre el mediocampo y el cambio de Bobadilla:

Al ser consultado sobre si el volante de la Albirroja padecía alguna molestia física o si su rendimiento se debió a un problema estructural, el entrenador fue tajante: “Damián Bobadilla está perfecto, está absolutamente en plenitud. Yo creo que nos costó; no a Damián, le costó al medio campo, nos costó al medio campo tomar las marcas”.

Inmediatamente después, el director técnico desglosó con precisión la superioridad táctica y los movimientos espaciales con los que el rival lastimó a Paraguay: “Ellos te armaban un pentágono de gestación de juego donde te daban amplitud después por las bandas con Dest o con Robinson, y tenían un muy buen primer pase y mucha velocidad. Entonces, te hacían ampliar la cancha y el tema era que las coberturas nuestras llegaban después que los pases de ellos. Y más que nada que no podíamos, había un movimiento entre Tillman y Pulisic entrando y saliendo, con McKennie en el otro sector, donde flotaban en posiciones intermedias a las espaldas de los volantes”.

Alfaro continuó detallando las múltiples variantes ofensivas del conjunto norteamericano y cómo estas neutralizaban cualquier intento de respuesta paraguaya: “Y ahí es donde, si no tenés esa capacidad de organización y de anticipo para cortar líneas de pase o para tapar marcas, ahí es donde, en definitiva, te generan esa superioridad numérica. O bien, cuando tratás de equilibrarlo porque achicás los espacios hacia adelante, ellos buscaban la profundidad con Balogun. Entonces, es un equipo que te plantea muchas complejidades porque tiene respuestas a cada problemática que vos le puedas llegar a poner”.

Posteriormente, el DT argumentó los motivos futbolísticos que lo llevaron a mover el banco de suplentes para iniciar el segundo tiempo: “Entonces, yo digo que la cuestión de Damián fue más que nada un cambio para buscar un pie que nos pueda a nosotros permitir darle un socio a Enciso para que nosotros podamos tener la pelota. Porque después, cuando nos hacíamos de la pelota, venía la presión rápida de Estados Unidos y, si nosotros sacábamos la pelota atrás y no teníamos opciones de pase, terminábamos dividiendo y Toni Sanabria terminaba jugando tres contra uno, Julio terminaba jugando tres contra dos, jugando de espalda en una pelota aérea, donde obviamente que iban a ganar porque estaban más posicionados y más preparados los defensores de Estados Unidos que los delanteros nuestros a pelear ese tipo de pelotas”.

Finalmente, el seleccionador resumió la consigna táctica que buscó con la variante que, a la postre, terminaría dándole el gol del descuento a la Albirroja: “Entonces, el cambio obedeció a tratar de ver si podíamos tener con Mauricio en el sector izquierdo, cerca de la zona donde jugara Julio, la posibilidad de encontrar dos buenos pies que, ante la presión del rival, se puedan sostener la presión del rival y tratar, de esa manera, cuando podías romper la presión del rival, obligarlos a retroceder”.