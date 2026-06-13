“La Copa del Mundo empezó hoy, no terminó”: Alfaro pide calma a la afición y promete una Albirroja combativa

El dolor de una goleada en contra cala hondo, más aún cuando se produce en el escenario con el que todo un país soñó durante 16 años. El 4-1 sufrido ante Estados Unidos no solo dejó secuelas en el ánimo de millones de paraguayos que contaban las horas para ver el debut de la Albirroja. Con el silbatazo final, la algrometría del entusiasmo popular se transformó en una comprensible desazón, instalando la incertidumbre sobre el impacto psicológico que este golpe directo al mentón podría causar en la intimidad del grupo de cara a las noches en vela que se avecinan.

En la rueda de prensa posterior al compromiso, Gustavo Alfaro abordó este sensible aspecto emocional con la madurez y la templanza que demanda el rol de conductor. Lejos de esquivar la efervescencia colectiva o cuestionar el descontento de la gente, el estratega argentino validó el sentir del hincha paraguayo, pero trazó una línea clara entre la pasión de las tribunas y la fría autocrítica que debe reinar en el búnker nacional.

El entrenador reveló las primeras directrices que impartió en el vestuario apenas concluido el encuentro. Con un discurso cargado de realismo y apelando a las fibras más íntimas de la identidad guaraní, Alfaro hizo un pedido de paciencia a la afición, asumió la deuda futbolística generada en Los Ángeles y aseguró de manera categórica que este traspié es apenas el capítulo inicial de una historia que el seleccionado paraguayo piensa disputar hasta el último segundo de juego.

Las reflexiones de Gustavo Alfaro sobre la ilusión del país y el camino a seguir:

Al ser consultado sobre cómo gestionar el tremendo entusiasmo previo y la frustración tras el debut de cara al descanso de los futbolistas, el director técnico diferenció el rol del hincha con el del profesional: “La expectativa del país en este debut de la Copa del Mundo estaba en otro lugar. Y yo les dije que yo no iba a pedirle a ningún paraguayo que sea racional; nosotros tenemos que ser racionales, nosotros tenemos que ser racionales y no podemos dejarnos volar porque sabemos las complejidades que tenemos, sabemos la problemática que vamos a enfrentar. Por eso siempre les hablé de que hay procesos, y que son cosas, y son enseñanzas, y son aprendizajes que tenemos que tener, y hay hábitos que hay que adquirirlos, porque esto es la élite y si uno quiere competir en la élite, tenés que nivelarte a este nivel porque, de otra manera, no te alcanza; no te alcanza con lo que tenés en eliminatorias”.

Haciendo eco del impacto histórico del partido, el entrenador reconoció la amargura del vestuario y desveló el mensaje de unión que transmitió de inmediato a sus dirigidos: “Entonces, estos son aprendizajes dolorosos, muy dolorosos. A nadie le gusta perder, y menos 4 a 1, y en un debut de la Copa del Mundo después de 16 años estar esperando por una chance de jugar una Copa del Mundo. Entonces, yo lo único que les puedo decir, lo que dije siempre, nosotros vamos, ahora se lo dije a los jugadores recién en el vestuario: que este es el momento de cerrarnos para adentro, de mirarnos a la cara y decir: “Sí, hay cosas que no las hicimos bien y que las tenemos que hacer mejor””.

Con firmeza, Alfaro recordó que el torneo apenas comienza y apeló al ADN competitivo de la Albirroja para revertir la situación en el Grupo: “Pero que hoy empezó la Copa del Mundo, no terminó la Copa del Mundo, y nosotros hasta el final vamos a pelear. Y esa es nuestra idiosincrasia, esa es nuestra forma de ser, eso es lo que históricamente definió a Paraguay y, obviamente, que esta no fue la expresión que Paraguay deseaba tener de esto. Nosotros tampoco la queríamos tener de esta manera, pero sabemos y somos responsables directos de por qué pasaron estas cosas, para asumir las responsabilidades, mirarnos para adentro, tratar de corregir y seguir peleando, porque nosotros, mientras tengamos un minuto de tiempo, vamos a seguir peleando por clasificar. Y de eso no tengan ninguna duda, eso se lo puedo garantizar”.

Finalmente, el seleccionador cerró su comparecencia ante los medios enviando un mensaje directo a la afición, prometiendo trabajo absoluto para saldar la deuda contraída en el estreno: “Entonces, de la misma manera, yo lo único que digo: nada. Tengan paciencia. Nosotros sabemos lo que llevamos en el pecho, sabemos la responsabilidad que tenemos, sabemos la ilusión que tiene el país y sabemos que tenemos deudas por delante que tenemos que saldar. Nuestro trabajo es trabajar una semana para intentar empezar a saldar esas deudas y tratar —como no tengo ninguna duda de que vamos a hacer lo posible— y que vamos a luchar por clasificar. No tengo ninguna duda de eso”.