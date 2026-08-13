Caso Sanabria Vierci: familiar de víctima denuncia presunta injerencia de la Embajada Alemana

De acuerdo con el relato de Nancy Jacquet, el acuerdo se concretó entre el procesado y la tutora legal de la única sobreviviente del accidente, una menor de edad que se encuentra actualmente en Alemania.

Lea más: Fatal accidente: Sanabria Vierci es sobreseído definitivamente de la causa

Jacquet afirmó que, al comunicarse con la tutora, esta le reveló que la propia representación diplomática alemana en Paraguay le recomendó firmar el documento.

🔶 Fatal accidente: Sanabria Vierci es sobreseído definitivamente de la causa. "Para poder beneficiar a este señor, se preparó y se cocinó todo tan rápido", afirma familiar de uno de los fallecidos



🔶 "Yo me enteré a través de los medios de prensa. Pero, en el fondo, era algo… pic.twitter.com/GWVmkvVnXM — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 13, 2026

La tutora cuenta con la asesoría de un abogado de nacionalidad alemana proporcionado por la propia embajada, quien le habría sugerido que “la Justicia paraguaya no es como la alemana”, en referencia a la falta de celeridad del proceso en territorio nacional.

Lea más: Familia de víctima cuestiona sobreseimiento de Sanabria Vierci y denuncia que no fue consultada

“Hablamos con la tutora de mi sobrina y tampoco entienden bien qué pasó. La Embajada alemana les recomendó acordar y ellos pensaron que era un arreglo en lo civil, pero que en lo penal el proceso continuaba”, relató Nancy en comunicación con ABC Cardinal.

Jacquet lamentó lo sucedido y aseguró que su sobrina no atravesaba dificultades económicas que justificaran aceptar dicho trato.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Accidente en ruta Luque-San Ber: quién es el conductor ebrio que mató a cuatro personas

“No conozco los detalles de lo que firmó, pero le explicamos que le regaló la impunidad. Mi sobrina tenía la vida asegurada sin ese acuerdo. No digo que no fuera justo, pero no tenía una necesidad económica para llegar a esto”, insistió.

🔶 Fatal accidente: Sanabria Vierci es sobreseído definitivamente de la causa.



🔶 "Entiendo perfectamente lo que dice la ley. Digo que hay una impunidad terrible y me dicen no hay porque que está establecido en la ley que la reparación de daños conlleva a esto. ¿Cómo vas a… https://t.co/NIYMq5MOkv pic.twitter.com/NxlD1cdPZi — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 13, 2026

Además, criticó la postura de la legación diplomática al señalar que “los diplomáticos alemanes jamás se interesaron en nuestra causa”.

Lea más: Dictan orden de detención para chofer que provocó accidente fatal en ruta Luque-San Ber

Un fallo que tomó por sorpresa a la familia

La familia Jacquet se enteró del sobreseimiento definitivo a través de los medios de comunicación. Sin embargo, Nancy admitió que el desenlace no les resulta del todo extraño.

🔶 Fatal accidente: Sanabria Vierci es sobreseído definitivamente de la causa. "Agotamos las instancias a nivel local; No sé si podemos acudir a instancias internacionales", afirma familiar de uno de los fallecidos



🔶 "Nosotros presentamos un recurso de inconstitucionalidad ante… https://t.co/NIYMq5MOkv pic.twitter.com/aPvPrLMUzf — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 13, 2026

“Era algo que no sabíamos oficialmente, pero en el fondo sabíamos que iba a suceder porque todo el camino fue preparado para esto. Manteníamos una leve esperanza de que habría justicia para mi hermano, pero lastimosamente no fue así”, reconoció.

Lea más: Anticorrupción y Contraloría exigen informes sobre papel sobrefacturado

El sobreseimiento se consumó luego de que la defensa presentara al juzgado dos acuerdos de conciliación y reparación integral: uno con los familiares de Nancy Chena Vallejos y otro con la tutora legal de la menor sobreviviente.

🔶 Fatal accidente: Sanabria Vierci es sobreseído definitivamente de la causa. "La embajada alemana sugirió que se llegue a ese acuerdo", afirma familiar de uno de los fallecidos



🔶 "Contactamos con ella para poder entender qué pasó (consultada si contactó con la tutora de… https://t.co/NIYMq5MOkv pic.twitter.com/8tQwfr6MbI — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 13, 2026

Ante el planteamiento, la fiscal Zulma Benítez se allanó a la extinción del proceso y el juez de Garantías Augusto Acuña Rojas homologó el acuerdo y dictó el sobreseimiento definitivo del empresario.

Lea más: Asesor ad honorem vendió al Estado 149.000 resmas a precios elevados

Jacquet apuntó directamente contra el actuar del juez Acuña Rojas, señalando una marcada diferencia en la celeridad del proceso según las partes involucradas.

“Me llama mucho la atención la rapidez con la que actuó para firmar el sobreseimiento. Se presentó el acuerdo y al día siguiente ya lo dejó libre”, lanzó.

🔶 Fatal accidente: Sanabria Vierci es sobreseído definitivamente de la causa. "La embajada alemana sugirió que se llegue a ese acuerdo", afirma familiar de uno de los fallecidos



🔶 "Contactamos con ella para poder entender qué pasó (consultada si contactó con la tutora de… https://t.co/NIYMq5MOkv pic.twitter.com/8tQwfr6MbI — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 13, 2026

En cambio, para las víctimas, dilató el tiempo: “Con nosotros extendió los plazos. Hace un año y medio venimos pidiendo que haga el llamado y no nos hace caso. Para liberar a este señor se preparó y se ‘cocinó’ todo tan rápido”, lamentó.

Lea más: Mortal accidente en San Ber: acusan por dos delitos y piden juicio oral para Sanabria Vierci

Asimismo, insistió en que tanto la fiscal de la causa como el Tribunal de Apelaciones de Cordillera actuaron deliberadamente para favorecer al causante del siniestro. El trágico choque se cobró la vida de Osvaldo Darío Jacquet Valdez (40), Kristin María Blumenröther (40 años, de nacionalidad alemana), Philipe Jacquet (2), hijo de la pareja, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, ocupante de otro vehículo afectado.

Evalúan recurrir a estamentos internacionales

Ante el cierre del caso en el ámbito nacional, la familia evalúa recurrir a la Justicia internacional. “A nivel local ya no nos quedan instancias a donde recurrir; agotamos todas las puertas. Veremos con nuestros abogados qué podemos hacer de ahora en adelante en estamentos internacionales”, expuso Jacquet.

Lea más: Licencia de Sanabria Vierci puede ser suspendida pese a sobreseimiento, dice ANTSV

Finalmente, reflexionó sobre el dolor de la impunidad y la responsabilidad social ante la corrupción institucional.

🔶 Fatal accidente: Sanabria Vierci es sobreseído definitivamente de la causa.



🔶 "Esa indemnización económica no podía dejar libre a este señor. Mi sobrina tiene la vida asegurada sin llegar a un acuerdo económico. No había necesidad", Nancy Jacquet, hermana de Osvaldo… https://t.co/NIYMq5MOkv pic.twitter.com/oXszIvF9Ji — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 13, 2026

“La gente me quiere explicar que la reparación de daños está contemplada en la ley, ¿pero cómo le explicás eso a alguien que perdió a tres miembros de su familia y el causante está libre? Algo no está bien”, cuestionó.

“A mi hermano le falló el sistema judicial, pero también fallamos como sociedad en cada elección al elegir a los mismos corruptos de siempre”, cerró.