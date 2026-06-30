Julio Enciso: “Nosotros miedo no le tenemos a nadie”

La Albirroja escribió una de las páginas más doradas de su historia al dejar en el camino a la poderosa selección de Alemania y meterse entre los mejores dieciséis del torneo. En medio de la euforia por la clasificación, Julio Enciso conversó con la prensa en la zona mixta. Al ser consultado sobre qué representa esta fecha, si es el mejor día de su vida o del grupo, y de qué Julio Enciso se acordaba en un momento tan magnánimo, el delantero abrió su corazón de manera muy emotiva:

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“La que estaba sentado al lado de mi abuelo, lo dedico a él; seguro estará orgulloso de mí. Es el mejor día de mi vida. La verdad que solo me viene el reflejo de él cuando pasamos, es un regalo de Dios y de él. La verdad que mandarle un abrazo a todo nuestro país, a toda la gente... Seguro también es el mejor día de cada uno de ellos”, comenzó diciendo el delantero del Racing de Estrasburgo, visiblemente emocionado.

Inmediatamente después, el atacante quiso hacer hincapié en el valor colectivo del plantel, ya que le tocó ser sustituido durante las acciones, y volvió a recordar a su familiar: “Quiero hacer una mención también para mis compañeros: la verdad que es increíble. Me tocó salir, pero ellos siguieron y eso se vio reflejado en el grupo que tenemos. Le mando un beso en el cielo a mi abuelo”.

JULIO Y UNA DEDICATORIA MUY ESPECIAL🙏



➡️El jugador de la Albirroja, Julio Enciso, recordó a su abuelo tras conseguir la clasificación.#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/oTFoQWiQmT — ABC Deportes (@ABCDeportes) June 30, 2026

Al ser preguntado sobre el respeto o el temor que podía infundir un rival del calibre del cuadro teutón, Enciso fue categórico y reflejó la enorme personalidad de esta camada de futbolistas: “No, nosotros miedo no le tenemos a nadie, pero sí respeto. Respetamos mucho porque sabemos los jugadores que tiene. Tiene jugadores muy buenos, pero miedo no le tenemos a nadie”.

Las claves del DT y la definición de Canale

El futbolista paraguayo también reveló la intimidad de la charla técnica y el impacto psicológico que tuvo el entrenador, Gustavo Alfaro para que el plantel saliera a jugar con total soltura frente a los europeos: “La verdad que el mensaje del profe fue que él, y todos nuestros compatriotas, estaban ya orgullosos de nosotros porque ya hicimos historia. Nos transmitió tranquilidad; nos transmitió que podemos ser leyendas de nuestro país. Y tal cual así fue. La verdad que agradecido a Dios y a todos mis compañeros”.

Respecto al infartante cierre del partido y la enorme responsabilidad que recayó sobre José Canale al ejecutar el último y decisivo penal de la tanda, la “Joya” detalló cómo se vivió desde adentro: “No se nos dio al principio, pero con Canale, la verdad que dimos fuerza con todo el grupo, a él, y, bueno, gracias a Dios lo pudo anotar”. Sobre su salida mencionó: “No, la verdad que no sentía un golpe. Ahora toca disfrutar, mandarle un saludo a todo nuestro país y transmitirles que vamos a dejar la vida en el siguiente partido de vuelta”.

"VAMOS A DEJAR LA VIDA EN EL SIGUIENTE PARTIDO"



🇵🇾El mensaje de Julio Enciso a todo el pueblo paraguayo.#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/1tXESjquHr — ABC Deportes (@ABCDeportes) June 30, 2026

El horizonte en octavos

Con el boleto asegurado, Paraguay espera en la siguiente ronda por el ganador del duelo entre Francia y Suecia. Lejos de achicarse ante los pergaminos del posible rival, Enciso dejó en claro que la Albirroja saldrá a proponer lo suyo: “Es una selección muy buena (Francia), con jugadores top. Ya no hace falta ni nombrar a esos jugadores porque son estrellas, ganaron todo. Nosotros vamos a prepararnos para enfrentarlo como tal. Nosotros también tenemos lo nuestro y, con nuestro juego, vamos a intentar hacerle daño a cualquiera que pase”.