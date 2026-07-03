Gustavo Caballero sobre Francia: “Miedo no, los respetamos como a todos los rivales”

Paraguay ya vive las horas más cruciales de su historia reciente. En la antesala del choque ante Francia por octavos, el atacante Gustavo Caballero tomó la palabra para reflejar la enorme confianza de un plantel que no se achica ante el poderío de los galos.

Confianza albirroja ante el máximo favorito

Tras la histórica clasificación, el grupo sabe perfectamente el calibre del oponente que tendrá enfrente, pero el respeto no se traduce en temor. Así lo demostró Gustavo Caballero al analizar las expectativas de la delegación: “Sabemos que va a ser un partido muy difícil. Francia es uno de los candidato a ganar la copa, pero bueno, el grupo está confiado. Mañana va a demandar mucho en lo físico, va a haber mucha intensidad. Esperemos también que este sol venga un poquito acá, el calor también en parte nos ayude mucho. Viene bien, así como dijo el Junior ¿por qué no un poquito más?, pero es fútbol. Respetamos al rival que tenemos enfrente, y lo vamos a trabajar para ver cómo contrarrestamos ese ataque que tienen ellos”.

El atacante paraguayo hizo especial hincapié en el factor anímico de los futbolistas, quienes llegan con el impulso de haber dejado en el camino a otra potencia europea en la fase previa: “En el grupo estamos bastante confiados anímicamente. Sabemos que mañana va a ser uno de los partidos más importantes, así como fue el de Alemania; entonces, ya enfocados y concentrados en lo que va a ser el partido mañana”.

La pizarra de Alfaro y la postura ante las estrellas galas

Consultado sobre las tareas específicas y las directrices tácticas que le encomienda el seleccionador Gustavo Alfaro para romper el bloque defensivo de los dirigidos por Didier Deschamps, el delantero prefirió mantener la cautela estratégica de cara al compromiso: “Bueno, en particular, el partido pasado fue buscar los espacios en diagonales. Ahora mismo, ya es otro partido; vamos a pensar en lo que se viene y ya enfocarnos en lo que sería el día de mañana”.

Por otra parte, al ser interrogado sobre si el imponente plantel francés y sus nombres individuales generan algún tipo de temor en las filas paraguayas, Caballero fue tajante y colocó la ilusión de todo un país por encima de cualquier nombre propio: “La verdad que miedo no, los respetamos como a todos los rivales. Nosotros tenemos lo nuestro, entonces vamos a salir a buscarlo, a buscar también ese resultado que nos pueda dar un paso más, también hacer historia. Y bueno, estamos muy ilusionados por todo lo que está generando; también ver un poquito lo que es el pueblo paraguayo, está ilusionado con esto, entonces muy feliz con esto, y estoy seguro que tanto yo como todos mis compañeros vamos a dejar todo en la cancha”.

Un desafío físico con tintes históricos

La exigencia del partido estará marcada por las condiciones climáticas límites en Filadelfia. Sin embargo, el atacante transmitió tranquilidad respecto a la condición médica y la resistencia de los futbolistas albirrojos para sostener un ritmo alto: “Bueno, el grupo está físicamente ya recuperado. Sabemos que mañana va a demandar físicamente una intensidad bastante alta con este calor, entonces ya estamos bien físicamente y preparados”.

Finalmente, Caballero dimensionó la magnitud de este enfrentamiento, comparándolo directamente con la máxima gesta del fútbol paraguayo en las últimas décadas: los cuartos de final de Sudáfrica 2010. Para el delantero, el duelo tiene esa misma trascendencia histórica: “Sí, creo que sí, después de lo que fue contra España en el último mundial, la instancia que tocó creo que sí, va a ser un partido bastante importante, más por lo que es Francia, lo que hoy en día representa, es ser una de las candidatas al campeonato, pero vamos a salir a buscarlo, bueno, Dios mediante que después de eso sea con una victoria”.