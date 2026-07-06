Harrison cargó contra la actitud de los franceses y defendió el “fútbol friccionado” de Paraguay

La delegación de la Selección Paraguaya ya se encuentra en suelo nacional tras culminar una digna campaña en el certamen mundialista de Norteamérica. Sin embargo, el regreso no estuvo exento de debate, ya que el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, analizó el comportamiento de los futbolistas galos durante el torneo y lanzó un duro descargo contra su principal figura al manifestar que:

“Si bien en su momento también Francia se dio campeona del mundo, acá tiene chance de salir campeona del mundo. Ojalá que no salga. Ojalá que no salga porque realmente el comportamiento que han tenido post partido me sorprendió de jugadores tan tan importantes, y sobre todo Mbappé; me sorprendió, no esperaba eso, pero bueno, cada uno hace lo que cree conveniente”, expresó el titular de la APF.

La respuesta a las críticas del viejo continente

La propuesta táctica de la Albirroja en las instancias decisivas despertó cuestionamientos en la prensa internacional, donde algunos sectores europeos llegaron a catalogar el planteamiento guaraní bajo el rótulo de “antifútbol”. Ante estos duros calificativos, el mandamás de la matriz del balompié local defendió con firmeza la identidad y la intensidad propia de las canchas de nuestra región al argumentar que:

“Es el fútbol que se juega acá en Sudamérica; los mejores jugadores del mundo son sudamericanos. Lo que ocurre es que seguramente Francia no pudo desplegar el fútbol que ellos querían o no sé qué otro motivo, pero nosotros somos de raspar, somos de golpear; es nuestro fútbol, no golpear en el sentido de golpe, sencillamente de ser más friccionado que en Europa. En Europa también te agarran; fíjense cómo los jugadores franceses en todas las pelotas, en los laterales, en los córners, siempre ellos te agarran. Entonces, nosotros tenemos otro estilo, ellos tienen otro estilo y son europeos, pero nosotros los sudamericanos jugamos de esa manera; entonces, tienen que acostumbrarse ellos a jugar contra los sudamericanos porque, en definitiva, los sudamericanos, los jugadores sudamericanos son los mejores del mundo”, analizó el dirigente nacional.

El balance estratégico del partido

En el análisis estrictamente deportivo de la eliminación, quedó flotando en la opinión pública la sensación de que el equipo paraguayo careció de mayor ambición ofensiva de cara al arco rival. Respecto a los cuestionamientos sobre si la Albirroja debió arriesgar más en ataque durante el trámite del compromiso, Harrison justificó las precauciones tomadas frente a un rival de élite al explicar que:

“Y hay que ver cómo equilibrás; por supuesto que me hubiese gustado, pero hay que ver cómo equilibrás, porque si vos vas a tener que sacrificar un volante o vas a tener que sacrificar un defensor, vas a tener que hacer un sacrificio para poder atacar. Y si vos le das un poquitito de espacios a estos jugadores franceses siempre están catalogados como los mejores, que juegan en las grandes ligas, en los mejores clubes del mundo, ya te diste cuenta cómo en una jugada nosotros cometimos un error, ya un penal y ya se fue el partido. Entonces, cuando vos arriesgás, sí, vos vas a arriesgar, también podés convertir, pero yo creo que en este partido específico el arriesgar iba a ser más perjudicial que el beneficio que podríamos llegar a sacar”, mencionó el mandamás del fútbol local.