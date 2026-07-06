No estaba jubilado: Mario Abdo y Latorre sellan el “abrazo republicano” para Camilo Pérez en Asunción

El expresidente de la República Mario Abdo Benítez fue anfitrión de la reunión en su residencia donde recibieron al titular de la Cámara Baja y jefe de campaña en Asunción, Raúl Latorre (ANR, HC), y al candidato a intendente por la lista 1, Camilo Pérez, en un gesto de apoyo complementario al que ya había dado al día siguiente de las internas el movimiento Colorado Añetete.

“La unidad es nuestra bandera y la concordia nuestro espíritu. Visitamos al expresidente de la República y líder del movimiento Colorado Añetete, Marito Abdo”, comunicó a través de X el presidente de Diputados.

Según acotó Latorre, conversaron “sobre la unidad del Partido Colorado y la transformación que nuestra querida Asunción tendrá de la mano del compañero Camilo (Pérez”.

Si bien a menos de 24 horas de la victoria de Pérez el movimiento Colorado Añetete pactó el “abrazo republicano” (gesto de unidad total en torno al candidato ganador de las internas) en Capital, se hizo con la ausencia de Abdo.

No estaba jubilado

El exmandatario, de hecho durante las elecciones ya había alegado estar “jubilado” de la política y no estar interesado en abrazos, haciendo referencia a que no estaba muy entusiasmado en trabajar a favor de Pérez.

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Al ser consultado sobre si se prestaría al abrazo republicano, Abdo había respondido: “No hace falta luego, yo ya estoy jubilado”, aunque acotó que de todos modos “el pueblo colorado siempre se une”.

Finalmente, con este encuentro se despejan las dudas sobre el respaldo de uno de los principales movimientos disidentes de la ANR, que en estas internas en Asunción fueron en alianza con Causa Republicana (CR) de los senadores (hermanos) Lilian y Arnaldo Samaniego y con Fuerza Republicana (FR), encabezada por el exvicepresidente Hugo “Toro” Velázquez.

Del encuentro participaron además por Añetete los diputados capitalinos Mauricio Espínola y Daniel Centurión, el precandidato presidencial por el abdismo, Arnoldo Wiens, el exsenador Arnaldo Franco, entre otros.

Por su parte, acompañaron a Pérez y Latorre el secretario privado de la Presidencia de la República y dirigente colorado capitalino Jorge “Turi” Cappello (ANR, HC).