Robert Harrison: “Para la Asociación y para mí, Alfaro es el indicado para continuar con este proceso”

La delegación de la Selección Paraguaya ya se encuentra en suelo nacional luego de cerrar una digna campaña en la cita mundialista de Norteamérica, la cual devolvió la ilusión y el orgullo competitivo a todo un país.

Con el regreso de la comitiva, el foco principal de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) se trasladó de inmediato a la continuidad del estratega Gustavo Alfaro, cuyo contrato finalizó formalmente al concluir la participación albirroja en el torneo ecuménico.

El hombre ideal para el proceso 2030

Al ser consultado sobre si el técnico argentino es el estratega ideal para comandar el nuevo camino hacia la cita mundialista de 2030, el titular de la APF se mostró tajante al asegurar que: “Sí, para la asociación y para mí, personalmente, él es el indicado para continuar con este proceso de la selección; es un técnico que ya conoce todo. Primero nos trajo al Mundial después de 16 largos años porque realmente estábamos complicados en ese momento cuando él asumió; con todos los puntos que hicimos, hemos logrado clasificar. Si bien desde el cuarto hasta el sexto tuvimos la misma cantidad de puntos, pero lo mismo tuvimos que hacer muchos puntos para llegar a esa situación”.

En ese mismo sentido, el dirigente argumentó el fuerte vínculo emocional que se generó con la afición y el plantel al manifestar que: “Entonces, él nos devolvió a nosotros un espacio en nuestro corazón porque nos trajo de vuelta después de 16 años. Sabíamos que ese era un gran objetivo que teníamos, pero no estábamos pudiendo llegar, así que también los jugadores entendieron su filosofía de trabajo; los jugadores pidieron también para que puedan continuar. En definitiva, todos estamos en sintonía de que Gustavo Alfaro debe encabezar de vuelta el cuerpo técnico de la selección mayor”.

Sin presiones ni plazos urgentes

A pesar del firme deseo institucional y del respaldo absoluto del vestuario, la decisión final descansa exclusivamente en el plano personal de Alfaro, quien anticipó la necesidad de analizar con calma el panorama junto a su círculo más íntimo.

Respecto a la urgencia de una respuesta definitiva y al tiempo que esperará la opinión pública para conocer la resolución, Harrison se mostró comprensivo y descartó la idea de fijar una fecha límite al sostener que: “Yo creo que un plazo específico no hay. Por supuesto que él conoce perfectamente los compromisos que puede tener una selección, pero tampoco hay que forzar una situación para poner un plazo específico. Creo que vamos a caer de vuelta en un error, porque el forzar a tomar una decisión a corto plazo hace que uno no pueda evaluar como quiera evaluar. A lo mejor su evaluación es corta, su evaluación en una reunión con su familia —cosa que no creo—, pero él tiene que también tomarse sus vacaciones”.

El directivo también recalcó el enorme desgaste que sufrió el cuerpo técnico en la previa y durante el torneo internacional, concluyendo en que: “Fueron no solamente estos 30 días; fueron meses de planificación, meses de poder sacar la lista de convocados, intenso trabajo, estrés permanente. Yo creo que él merece unas vacaciones y, dentro de esas vacaciones, seguramente va a tener el tiempo de poder hablar con su familia, de poder charlar, de poder discutir, de poder analizar y de tomar la decisión que él crea conveniente”.

El horizonte de la próxima fecha FIFA

Con el calendario oficial en marcha y sin demasiado espacio para las distracciones, la proximidad de la ventana de partidos internacionales de septiembre surge como el primer límite natural para la planificación del combinado nacional.

Al evaluar si este compromiso deportivo obligará a acelerar los tiempos para la confección de la próxima nómina, Harrison explicó la manera en que la proximidad de la competencia influirá en la resolución del entrenador al aclarar que: “Es el primer compromiso que nosotros tenemos a corto plazo, entonces él, dentro de su evaluación, sabe que él tiene ese compromiso. Entonces, yo creo que eso va a apresurar cualquier tipo de decisión que él tenga que tomar. Lo mismo nosotros: la lista de convocados nosotros la hacemos en general y después, faltando creo que son 10 días antes o no recuerdo bien los tiempos, pero creo que 10 días antes, se tendría que hacer la lista final de convocados”.

Reestructuración y logística de amistosos

Mirando hacia los desafíos del segundo semestre, la agenda logística y la organización de los encuentros preparatorios también se encuentran bajo análisis dentro de la comisión de selecciones de la federación.

Al abordar los rivales en carpeta y las modificaciones que implementó la FIFA en el desarrollo de las jornadas de amistosos, el presidente detalló la planificación de partidos y entrenamientos al comentar que: “Manejamos ya más o menos cuáles son las posibilidades que tenemos, entonces estamos solamente viendo para ultimar los detalles, porque realmente no hay más tres fechas FIFA; hay dos fechas FIFA desde este año. Antes había septiembre, octubre y noviembre; ahora solamente va a ser la de septiembre y se juntan las de octubre y noviembre”.

Con respecto a los cuidados físicos de los futbolistas de cara al inicio de las ligas europeas y locales, Harrison advirtió sobre los peligros de una sobrecarga de minutos al señalar que: “Entonces, ahí vos podés hacer o más entrenamientos o más partidos, cosa que de repente no es necesario hacer más partidos porque también los jugadores deben tener su tiempo de descanso. Y si vos le llenás de partidos teniendo todo el desgaste que tuvieron ahora, más los desgastes que van a tener con el inicio de la temporada en agosto, no te va a dar para poder jugar cuatro amistosos; a lo mejor podés hacer tres, pero yo creo que necesitan más tiempo para trabajar y hacer dos partidos en cada fecha, que serían dos fechas básicamente”.

El plan para las canteras locales

Finalmente, el presidente de la matriz del fútbol local fue consultado sobre la existencia de un plan a largo plazo diseñado junto al cuerpo técnico para potenciar de forma integral las divisiones formativas de los clubes paraguayos.

Harrison aclaró que las tareas de visoría y captación forman parte de un esquema federal que ya se encuentra en marcha, puntualizando que: “No hablamos de ningún proyecto (con Alfaro), hablamos en forma general; pero ese proyecto que vos estás mencionando es un proyecto que estamos llevando adelante con el CARDIF, un proyecto que arrancó ya hace dos años y medio. Por supuesto que hay cosas que tenemos que ir ajustando, hay que ir descentralizando, y ese es un proyecto que tenemos ahora con el nuevo periodo de FIFA que arranca en el 2027 al 2031: es la descentralización del CARDIF, también por el interior del país, ya que del interior del país provienen el 85-90% de los jugadores que militan del fútbol profesional”.