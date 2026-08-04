El futuro del Dr. Osvaldo Insfrán en la selección aún no está definido

“Cumplimos una etapa. Los contratos son así, los documentos son así. Vamos a ver qué pasa más adelante. Se cierran etapas y eventualmente se pueden abrir nuevas”, expresó el profesional, quien integró el cuerpo médico durante el proceso mundialista.

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Insfrán aclaró que todavía no hubo conversaciones sobre una eventual renovación, aunque reconoció que le gustaría seguir formando parte del proyecto. “No se conversó todavía, pero me parecería bien seguir trabajando. Las ganas de continuar están, aunque no depende solamente de un lado”, afirmó.

El médico destacó el trabajo realizado por todo el equipo sanitario durante el Mundial y resaltó el respaldo recibido por la APF. “Fue un trabajo muy loable de todo el equipo. Medimos siempre la disponibilidad de los jugadores y creo que los resultados fueron bastante buenos. La APF nos dio todo el apoyo y el equipamiento necesario para desarrollar nuestra labor”, señaló.

Insfrán también recordó que uno de los mayores desafíos fue recuperar a Julio Enciso, quien sufrió una lesión en el amistoso previo al viaje al Mundial. “Sabíamos lo que Julio significa para la selección. Fue un trabajo prácticamente en tres turnos todos los días y, gracias al esfuerzo de todo el equipo, tuvo una evolución muy buena, incluso mejor de lo esperado”, comentó.

Además, repasó las recuperaciones de futbolistas como Ramón Sosa, Gustavo Caballero y Omar Alderete, resaltando que el trabajo de fisioterapia permitió que el cuerpo técnico tuviera a disposición a la mayor parte del plantel durante la competencia.

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Sobre el intenso calendario del Mundial, Insfrán explicó que el mayor desafío no solo fueron las lesiones, sino también la recuperación física entre partidos.

“Estos encuentros se juegan con una intensidad tremenda. El trabajo de recuperación fue fundamental para que el cuerpo técnico pudiera contar con la mayor cantidad posible de jugadores en buenas condiciones”, indicó.

El profesional recordó que esta fue su segunda participación en una Copa del Mundo de fútbol de mayores, tras haber integrado el cuerpo médico de Paraguay en Alemania 2006 junto al doctor Eduardo Pangrazio.

“También estuve en dos mundiales de futsal y tres Copas América. Hoy el departamento médico es completamente distinto al que teníamos hace veinte años. El crecimiento fue enorme”, sostuvo.

Finalmente, Insfrán reiteró que su continuidad dependerá de varios factores que deberán analizarse una vez que la dirigencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) defina los próximos pasos del seleccionado nacional. “Por ahora terminó una etapa, pero no es una situación totalmente definida. Hay que evaluar varios factores y veremos qué depara el futuro”, concluyó.