Paraguay oficializó los amistosos de la Fecha FIFA: ¿A qué selecciones enfrentará?

La selección de Paraguay confirmó hoy a los rivales de la Fecha FIFA de setiembre. La Albirroja, que trabaja en la renovación del entrenador Gustavo Alfaro, enfrentará a dos selecciones sudamericanas: Bolivia y Colombia. Ambos encuentros de la primera ventana internacional posterior al Mundial 2026 y previo a la Copa del Mundo 2030 serán en Estados Unidos.

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El primero de los juegos del combinado nacional será contra La Verde, conducida por el boliviano Óscar Villegas: el domingo 27 de setiembre, a las 17:30, hora de nuestro país, en el Audi Field de Washington DC. El segundo, frente a los cafeteros, dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, está programado para el sábado 3 de octubre, a las 21:00, en el Sports Illustrated de New Jersey.

Paraguay: solo 2 partidos en una Fecha FIFA para 4 amistosos

La FIFA implementó un nuevo formato en la ventana internacional de setiembre-octubre. La misma arranca el lunes 21 de setiembre y culmina el martes 6 de octubre: el objetivo es que los seleccionadores puedan contar con más tiempo de trabajo con los futbolistas y la posibilidad de disputar un máximo de cuatro amistosos.