Selección Paraguaya
20 de agosto de 2026 a la - 13:09

Paraguay oficializó los amistosos de la Fecha FIFA: ¿A qué selecciones enfrentará?

Los jugadores de la selección de Paraguay al final del partido frente a Francia por los octavos de final del Mundial 2026 en el estadio de Filadelfía, en Filadelfia, Estados Unidos.
Los jugadores de la selección de Paraguay al final del partido frente a Francia por los octavos de final del Mundial 2026 en el estadio de Filadelfía, en Filadelfia, Estados Unidos.

La selección de Paraguay oficializó hoy los amistosos de la Fecha FIFA de setiembre. La Albirroja tiene programado dos partidos.

Por ABC Color

La selección de Paraguay confirmó hoy a los rivales de la Fecha FIFA de setiembre. La Albirroja, que trabaja en la renovación del entrenador Gustavo Alfaro, enfrentará a dos selecciones sudamericanas: Bolivia y Colombia. Ambos encuentros de la primera ventana internacional posterior al Mundial 2026 y previo a la Copa del Mundo 2030 serán en Estados Unidos.

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El primero de los juegos del combinado nacional será contra La Verde, conducida por el boliviano Óscar Villegas: el domingo 27 de setiembre, a las 17:30, hora de nuestro país, en el Audi Field de Washington DC. El segundo, frente a los cafeteros, dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, está programado para el sábado 3 de octubre, a las 21:00, en el Sports Illustrated de New Jersey.

Paraguay: solo 2 partidos en una Fecha FIFA para 4 amistosos

La FIFA implementó un nuevo formato en la ventana internacional de setiembre-octubre. La misma arranca el lunes 21 de setiembre y culmina el martes 6 de octubre: el objetivo es que los seleccionadores puedan contar con más tiempo de trabajo con los futbolistas y la posibilidad de disputar un máximo de cuatro amistosos.