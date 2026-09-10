Enrique Sánchez y los detalles de la negociación con Gustavo Alfaro

Ante la impaciencia por conocer una definición, Enrique Sánchez, miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), conversó con el Cardinal Deportivo sobre las gestiones que encabeza el presidente Robert Harrison y pidió comprender los tiempos del entrenador.

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Las claves de una negociación basada en la amistad y el respeto

Lejos de una charla fría o estrictamente matemática, el directivo explicó que el desgaste y la intensidad del proceso eliminatorio y el Mundial forjaron un vínculo muy estrecho: “En estas negociaciones, entendiendo el cariño, acá no solamente se está negociando con un técnico, sino también se está negociando con un amigo. [...] Y cuando uno va conversando con un amigo, tiene que entender también los tiempos de la otra persona, de la otra parte”.

Asimismo, enfatizó que la cuestión monetaria no es el único factor determinante en la balanza del ‘cazador de utopías’: “Nunca fue lo económico nomás. Sería muy fría una cuestión después de todo lo que ocurrió si fuera solamente económico. La cuestión económica es uno de los elementos en una cuestión contractual, sin duda alguna, pero más allá de eso, él dio ciertas cuestiones que debían darse, ciertos requerimientos”.

La descompresión post-Mundial y los plazos

Tras el paso por la máxima cita orbital, el cuerpo técnico atravesó por un periodo de desgaste natural que requirió una pausa para recargar energías junto a sus seres queridos: “Después del Mundial, más allá de nosotros, el trabajo de él al terminar el Mundial fue como una descompresión total. Cuando estás a un nivel de excitación importante y de repente se acaba y baja y empieza a bajar la espuma. Entonces, él pidió siempre ese tiempo, pidió ir a ver a la familia, visitar a los amigos”.

Consultado sobre la posibilidad de que Alfaro llegue a dirigir los próximos amistosos ante Bolivia (27 de setiembre) y Colombia (2 de octubre), Sánchez reconoció que el tiempo es tirante, pero restó dramatismo a una eventual definición posterior: “Si las negociaciones se cierran ahora, será solamente que es un poco rápido, me parece. Pero no pasa nada si fuera ahora o si fuera después. No cambia mucho. No cambia nada, mejor dicho”.

Un panorama ventajoso para el futuro

Para llevar tranquilidad a los hinchas, el dirigente contrastó el escenario actual con el de su llegada anterior y valoró el trabajo de planificación que el DT argentino ya comenzó a trazar con los clubes locales: “Hoy estamos en un terreno súper más ventajoso, súper mayor regado, tenemos muchas más herramientas. El profe tiene mucho más tiempo, hay un proceso de cuatro años y ahí es donde nosotros tenemos que digamos que de alguna forma calmar un poco nuestra inquietud”.

Finalmente, destacó la visión integral del entrenador: “Él hizo una visita dos meses antes del Mundial a todos los clubes, a todos los técnicos, entregando un documento que hablaba de una realidad nuestra comparada con la región y comparada con el mundo. Y eso no lo hizo para el Mundial 2026 [...], lo hizo pensando obviamente en un proyecto mucho más largo y ambicioso”.