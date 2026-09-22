Selección Paraguaya
22 de septiembre de 2026 a la - 18:25

La Albirroja Femenina Sub 20 enfrenta mañana a Uruguay por el bronce

La selección paraguaya femeninas e medirá ante Uruguay por la medalla de bronce y un lugar en el podio.
La selección paraguaya femeninas e medirá ante Uruguay por la medalla de bronce y un lugar en el podio.

Tras un camino intenso en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la Selección Paraguaya Femenina Sub 20 se prepara para cerrar su participación con una gran misión: colgarse la medalla de bronce.

Por ABC Color
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El combinado nacional buscará subirse al podio este miércoles, desde las 10:00 horas, cuando se mida nuevamente ante su similiar de Uruguay en el estadio Parque Héroes de las Malvinas, en territorio argentino.

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El equipo paraguayo llega a este duelo luego de un andar alternado en el certamen regional. Su debut en la competencia se dio con derrota 2-0 ante Venezuela, para luego estampar un triunfazo por la mínima diferencia de 1-0 frente a las charrúas gracias a un agónico tanto de Larissa Saldívar.

Posteriormente, la Albirroja dio pelea en un vibrante encuentro ante Chile, donde cediendo por 3-2 dejó escapar la chance de pelear por el oro, pero manteniendo intacto el sueño de terminar entre los tres mejores del continente.

Mañana, desde las 10:00, las albirrojas, comandadas en la dirección técnica por Herminio Barrios, dejarán todo en la cancha para cerrar los Juegos Suramericanos con una presea colgada al cuello.