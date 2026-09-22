La Albirroja Femenina Sub 20 enfrenta mañana a Uruguay por el bronce

El combinado nacional buscará subirse al podio este miércoles, desde las 10:00 horas, cuando se mida nuevamente ante su similiar de Uruguay en el estadio Parque Héroes de las Malvinas, en territorio argentino.

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El equipo paraguayo llega a este duelo luego de un andar alternado en el certamen regional. Su debut en la competencia se dio con derrota 2-0 ante Venezuela, para luego estampar un triunfazo por la mínima diferencia de 1-0 frente a las charrúas gracias a un agónico tanto de Larissa Saldívar.

Posteriormente, la Albirroja dio pelea en un vibrante encuentro ante Chile, donde cediendo por 3-2 dejó escapar la chance de pelear por el oro, pero manteniendo intacto el sueño de terminar entre los tres mejores del continente.

Mañana, desde las 10:00, las albirrojas, comandadas en la dirección técnica por Herminio Barrios, dejarán todo en la cancha para cerrar los Juegos Suramericanos con una presea colgada al cuello.