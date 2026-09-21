Santa Fe 2026: Albirroja juvenil cierra la fase de grupos de forma invicta

Con la clasificación asegurada a las semifinales de manera invicta, mediante sus victorias contra Argentina (2-1) y Venezuela (2-0), Paraguay afrontó su tercer y último partido de la etapa regular con un equipo prácticamente alternativo, reservando a las principales figuras para la siguiente instancia, ya que las presentaciones se realizan cada dos días.

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La Albirroja juvenil, dirigida por Antolín Alcaraz, igualó 1-1 con Uruguay, en un partido en el que tuvo una buena presentación, aunque con bajo porcentaje de efectividad.

Los charrúas lograron la ventaja en el primer tiempo a través de Lautaro Navarro. La paridad llegó a través del centrodelantero liberteño José Daniel Buhring.

La escuadra nacional llegó a 7 puntos y espera rival en el choque semifinal del miércoles. El Grupo A, del que saldrá el adversario albirrojo, está conformado por Chile, Colombia, Perú y Panamá. El panorama es incierto, por la paridad existente en esa llave a la que aún le queda un partido para completar la segunda fecha, más los dos cotejos de la tercera.

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Todos los partidos se desarrollan en el estadio Marcelo Bielsa del Newell’s Old Boys de Rosario.