Hugo Quintana: “Muy feliz por esta convocatoria, porque es un sueño que tengo desde chico”

Sobre lo que representa este llamado en su vida y el cumplimiento de una meta personal, el volante señaló: “La verdad que muy feliz por esta convocatoria, porque es un sueño que tengo desde chico, desde que empecé a jugar prácticamente al fútbol allá en mi barrio. Uno siempre sueña con estar acá, con grandes jugadores, con grandes personas, la verdad que me recibieron súper bien y también a todo el cuerpo técnico, al staff, que la verdad me recibieron muy bien y bueno, es un sueño estar acá”.

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Respecto a sus primeras impresiones al sumarse a los entrenamientos y reencontrarse con rostros conocidos, apuntó: “Tuve dos entrenamientos ya y la verdad que me sentí muy bien, muy cómodo. Hay mucha gente que ya conocía en las selecciones juveniles, entonces muy feliz por verlo de vuelta y obviamente que estoy aprendiendo un montón de todos mis compañeros y bueno, esperemos seguir mejorando y también aprendiendo que con el correr de los días obviamente uno se va sintiendo más cómodo y cada vez mejor”.

Analizando cómo lo agarra este llamado tras su paso por Olimpia y su actualidad en el fútbol ecuatoriano, destacó su evolución: “Me agarra en mi mejor momento creo de mi carrera futbolística, en una edad muy buena que creo que estoy mucho más maduro de lo que era antes, entonces yo creo que me agarra en un buen momento y obviamente que estoy acá para ayudar y para aportar al equipo”.

En cuanto a las expectativas de sumarse a un grupo consolidado que apunta alto, remarcó su compromiso: “Estoy acá para ayudar, para aportar y obviamente que vengo con un equipo mundialista que la verdad hicieron un gran mundial, entonces las expectativas son grandes, la responsabilidad también obviamente, pero estoy preparado y voy a dejar todo para que pueda seguir creciendo yo y también ayudar al equipo que es lo más importante siempre”.

Al ser consultado sobre sus características y lo que puede ofrecer dentro del esquema de la selección, enfatizó: “Trabajo, la verdad que siempre, como siempre digo, acá van a encontrar un tipo que trabaja que va a dejar todo en cada entrenamiento, en cada partido y de donde me toque siempre tratar de ayudar y obviamente seguir aprendiendo”.

Finalmente, el mediocampista compartió la emoción familiar por este logro, mencionando especialmente a su círculo íntimo y la reciente llegada de su hija: “La verdad que muy feliz, es un sueño que siempre tuvieron ellos, que tuve yo obviamente, mi mamá, mis padres, mis hermanos, mi señora, mi hija ahora que nació recién, la verdad que lo dije yo, me llegó una bendición y me llegó otra atrás, entonces muy feliz por eso, obviamente que ellos se merecen porque me han estado acompañando en toda mi carrera desde chico, entonces muy feliz por eso porque lo disfruto con ellos que siempre estuvieron a mi lado, están a mi lado, entonces feliz por mi y también por ellos porque la verdad que es mucho para nosotros”.