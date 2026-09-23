¡Paraguay supera a Chile y va por el oro ante Argentina!

Cuando parecía que el partido terminaría definiéndose en la tanda de penales, la Albirroja desató la locura en el segundo minuto de adición, con el tanto que nació del empuje de Lucas Montiel, quien comandó la acción para el desborde de César Miño, este envió un centro atrás que Rodrigo Vera tuvo el derechazo, el cual encontró el bloqueo defensivo de Martín Jiménez. El rebote le quedó a Milán Freyres, cuyo primer disparo fue bloqueado por el arquero Vicente Villegas; sin embargo, con insistencia, el delantero volvió a quedarse con el esférico, se fabricó un pequeño espacio entre las piernas de los defensores y sacó un derechazo que terminó certificando el agónico pase a la final.

Con este triunfo, el combinado albirrojo dirigido por Antolín Alcaraz aseguró su boleto al duelo decisivo, donde se medirá con Argentina. La Albirroja se reencontrará así con la Albiceleste —a la que ya venció en el debut de la competencia—, equipo que en primera hora superó a Perú con un tanto agónico de Santiago Espíndola. La gran final se disputará este viernes, a partir de las 15:00, nuevamente en el estadio Marcelo Bielsa, instancia en la que Paraguay buscará defender con éxito la medalla de oro conquistada en Asunción 2022, cuando derrotó a Ecuador por la mínima con la anotación de Allan Wlk.

Juegos Odesur Santa Fe 2026 – Fútbol Masculino (Semifinal)

Estadio: Marcelo Bielsa. Árbitro: Yerson Zambrano. Asistentes: Mauricio Lozada y Danny Ávila. Cuarto árbitro: Gabriel Mendoza.

Paraguay (1): Leo Sosa; Mateo Giménez, Mauro Coronel, Thiago Fernández y Kevin Amarilla; Junior Gamarra (74’ Milan Freyres), Giovanni Gómez (83’ Amín Cristaldo), Joaquín Bogarín y Pedro Zarza (65’ César Miño); Eduardo Delmás (74’ Lucas Montiel) y José Buhring (65’ Rodrigo Vera). D.T.: Antolín Alcaraz.

Chile (0): Vicente Villegas; Martín Jiménez, Francisco Daza, Bruno Torres y José Movillo; Matías Orellana, Mario Sandoval, Vicente Zenteno (62’ Joaquín Soto) y Vicente Martínez (71’ Martín Mundaca); Joaquín Muñoz y Cristian Rocha (46’ Yastin Cuevas). D.T.: Sebastián Miranda.

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Gol: 92’ Milan Freyres (Paraguay). Amonestados: 15’ Thiago Fernández y 34’ Giovanni Gómez (Paraguay).

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