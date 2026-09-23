Mathías Villasanti: “Me tocó volver después de un tiempo, se siente como la primera vez”

Con la mira puesta en los exigentes amistosos ante Bolivia (domingo 27 de septiembre en el Audi Field de Washington D. C.) y frente a Colombia (viernes 2 de octubre en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey), el mediocampista conversó sobre este significado especial en su carrera.

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Sobre la alegría y la emoción que le genera volver a vestir los colores de la selección tras el tiempo de ausencia, el volante señaló: “Obviamente muy contento, me tocó volver después de un tiempo, se siente como si fuera la primera vez nuevamente, estoy muy contento de estar acá. Pasaron momentos difíciles como saben ustedes, pero estoy muy contento de volver a iniciar un nuevo proceso con la selección”.

Ante la consulta sobre si este llamado representa una revancha o una recompensa a su perseverancia, apuntó: “Yo creo que es fruto del trabajo, me tocó pasar un momento difícil en mi carrera, pero gracias a Dios eso ya quedó atrás. Ahora vamos a comenzar todo de nuevo, un nuevo proceso, una nueva ilusión, entonces contento de estar acá y con muchas ganas de trabajar”.

Reflexionando sobre lo duro que fue el proceso de rehabilitación, la ausencia en el Mundial y este renacer deportivo, destacó: “Fue un momento muy difícil en mi carrera, creo que dejé pasar bastante tiempo para asimilar un poco, pero al final yo creo que me quedé con todo el trabajo que hice a lo largo de rehabilitación, di todo de mí, intenté de toda la forma estar ahí, pero no se pudo, también me puso muy contento con la forma en la que nos representaron todos. Mis compañeros fueron impresionantes en todos los partidos, entonces me puse muy contento también por ese lado. Eso ya quedó atrás, ahora estamos en un nuevo proceso, un nuevo camino, viene un desafío importante en adelante, entonces estoy muy feliz de poder ser parte otra vez”.

Analizando el camino que debe trazar el combinado nacional tras las expectativas dejadas en la cita mundialista, remarcó: “Yo creo que tenemos que seguir trabajando de la misma manera, hay que consolidar el trabajo que ya se venía haciendo con los profes, hacernos fuertes en las cosas buenas que ya teníamos y tratar de corregir las cosas que nos faltaban, pero por sobre todo seguir en la misma línea que yo creo que compitiendo de la manera que compitieron en el Mundial se pueden lograr muchas cosas”.

Al detallar cuáles son sus metas personales en esta nueva etapa con el plantel absoluto, enfatizó: “Yo creo que ir paso a paso, por sobre todo ahora es volver a adentrarse en el grupo, volver a disfrutar de lo que es la selección y afrontar con seriedad estos amistosos que tenemos y ya pensar en los compromisos futuros que tenemos con la selección”.

Finalmente, el mediocampista compartió cómo su círculo íntimo vivió este momento de revancha tras los meses difíciles de recuperación: “Feliz, obviamente todos estaban muy ansiosos, pasamos momentos difíciles en la no convocatoria del Mundial por la lesión, pero esta convocatoria abre una nueva ilusión, creo que el fruto de todo este proceso de rehabilitación, todo un trabajo, todos estuvieron pendientes de mí siempre durante mi rehabilitación y yo creo que es un logro de todos ellos también, así que estuvieron todos muy contentos”.