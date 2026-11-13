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Selección Paraguaya
13 de noviembre de 2026 - 00:00

Paraguay mide a Singapur con aires de renovación

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro dirigiendo el entrenamiento de la albirroja brindando indicaciones en medio de Julio Enciso y Brahian Ojeda.
El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro dirigiendo el entrenamiento de la albirroja brindando indicaciones en medio de Julio Enciso y Brahian Ojeda.

La Albirroja de Gustavo Alfaro se prepara para un nuevo examen en este 2026. Este viernes a las 09:00 (hora paraguaya), el seleccionado nacional se medirá ante Singapur en el Estadio Nacional de Kallang, en el que será el undécimo compromiso del año para el combinado guaraní.

Por ABC Color
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Con un balance hasta aquí en lo que va del año de cinco victorias, tres empates y dos derrotas —contando amistosos y la cita mundialista—, el choque ante el seleccionado asiático (ubicado en el puesto 149 del ranking FIFA) se presenta como el escenario ideal para que el cuerpo técnico comience a pulir variantes y darle rodaje a nuevas piezas.

Lea más: Gustavo Alfaro y la apuesta por el recambio en la selección: “El talento joven es necesario”

El inminente debut de Allan Wlk

El entrenador argentino planea realizar al menos cinco modificaciones respecto al once que venció por 1-0 a Colombia el pasado mes de octubre. La nota más destacada pasa por el ataque, donde se da por un hecho el estreno absoluto de Allan Wlk, quien está para tomar el lugar de Hugo Adrián Benítez, quien debutó con gol en el último duelo ante los cafeteros.

El entrenador Gustavo Alfaro conversa con los jugadores de la selección de Paraguay previo al entrenamiento en el Geylang ActiveSG Field, en Kallang, Singapur.
El entrenador Gustavo Alfaro conversa con los jugadores de la selección de Paraguay previo al entrenamiento en el Geylang ActiveSG Field, en Kallang, Singapur.

El delantero de 23 años, quien en su momento estuvo en el radar de la selección de la República Checa por raíces familiares, tendrá su ansiada oportunidad con la camiseta albirroja. El atacante de Lanús de Argentina se perfila para hacer dupla ofensiva con Julio Enciso, la gran figura y carta de gol que brilla en el Ipswich Town de la Premier League.

Rotación en el arco y variantes en el medio

La renovación también tocará el arco y la estructura defensiva. El experimentado guardameta naturalizado Gastón Olveira (33 años), el portero de Olimpia reemplazará a Orlando Gill regresará a la titularidad. En paralelo, se prevé el ingreso desde el vamos de Mateo Gamarra quien toma el lugar de Junior Alonso en la última línea, sumados a Damián Bobadilla y Braian Ojeda en la zona medular, quienes ingresan por Diego Gómez y Andrés Cubas.

El delantero de Lanús, Allan Wlk Duré está para ser la gran novedad en el esquema de Gustavo Alfaro. Aquí acompañado por Robert Morales, atacante de los Pumas de la UNAM. (Foto: APF)
El delantero de Lanús, Allan Wlk Duré está para ser la gran novedad en el esquema de Gustavo Alfaro. Aquí acompañado por Robert Morales, atacante de los Pumas de la UNAM. (Foto: APF)

Cabe destacar que, debido al carácter de test match acordado por ambos cuerpos técnicos, se podrán realizar hasta 11 sustituciones, una regla clave para que el “cazador de utopías imposibles” pueda observar a una gran cantidad de futbolistas a lo largo de los 90 minutos.

Las probables formaciones de ambas selecciones

En cuanto a las alineaciones, Paraguay saltaría al campo con Gastón Olveira; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Mateo Gamarra; Hugo Cuenca, Damián Bobadilla, Braian Ojeda, Miguel Almirón; Julio Enciso y Allan Wlk, bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro.

Por su parte, Singapur formaría con Izwan Mahbud; Joshua Pereira, Hariss Harun, Safuwan Baharudin, Ryhan Stewart; Glenn Kweh, Shah Shahiran, Harhys Stewart, Kyoga Nakamura, Song Ui-young e Ilhan Fandi, bajo las órdenes del seleccionador Gavin Lee.

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