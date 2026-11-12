Gustavo Alfaro y la apuesta por el recambio: “El talento joven es necesario”

La selección de Paraguay disputa dos amistosos en la última Fecha FIFA de 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro enfrenta a Singapur el viernes 13 y mide a Japón el martes 17: ambos encuentros son en el estadio Nacional de Singapur, a las 09:00 y 10:10 respectivamente. En la víspera del primer juego, el técnico argentino habló en conferencia y apuntó al recambio generacional.

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“Lo que buscamos es cerrar un año que es histórico para Paraguay. Porque este año, después de la disputa de la Copa del Mundo, cuando se planteó la continuidad, se planteó la continuidad bajo la premisa de crecimiento, de superación en todos los aspectos”, empezó el DT, que como había acontecido en la ventana internacional anterior, apostará por el “joven talento”.

“Cuando jugamos contra Bolivia y Colombia, tanto como esta, que vamos a enfrentar a Singapur y a Japón, la búsqueda es tratar de ir incorporando cosas que nos hagan crecer como equipo. El talento joven es necesario. Por eso, mi preocupación y mi ocupación en el talento que va a venir desde la juventud en Paraguay”, señaló Alfaro, quien citó a cuatro nuevos futbolistas.

¿Quiénes son los nuevos convocados en la selección de Paraguay?

Facundo Insfrán, Mauro Coronel, Eduardo Delmás y Allan Wlk son las caras nuevas y jóvenes que integran la lista de 27 convocados. “Es el recambio generacional que necesita esta selección y debe ser hecho en tiempo y en forma. Por eso, nuestra búsqueda será darle lugar a todos los jugadores para que se muestren, para aprobar, porque no tenemos obligaciones cercanas de resultados”, lanzó.

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Y mientras, paralelamente, trabajamos en las necesidades que tenemos de crecer y de incorporar cosas, también de darle espacio a este talento joven para que se expresen dentro de lo que es la selección nacional”, explicó Alfaro, quien en la Fecha FIFA pasada hizo debutar a Hugo Adrián Benítez, quien fue titular y marcó el gol de la victoria 1-0 sobre Colombia en Nueva Jersey.