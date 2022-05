Celso Ayala: “Le ganamos a un equipo que juega muy bien”

Los goles de José Verdún y Diego Valdez, permitieron la victoria de Sol de América sobre Cerro Porteño por marcador de 2-1. Los danzarines volvieron a la victoria después de tres jornadas y se metieron entre los cinco mejores del campeonato. El técnico de azul, brindó detalles acerca del planteamiento del partido.

“Planteamos un buen partido, no le dimos mucha libertad y salida a Cerro. En el primer tiempo no tuvieron espacios, la clave fue estar bien parados y atentos y no dejarlos jugar”.

“Nosotros no tuvimos tiempo de hacer entrenamiento, porque jugamos el miércoles. Cambiamos el sistema, hoy lo llevaron a cabo muy bien. Apretamos en el momento justo. El partido pasa por el esfuerzo de todos los jugadores”.

“Neutralizamos gran parte de la fluidez de Cerro, sin lugar a dudas hoy le ganamos a un equipo que juega muy bien. Si nos sostenemos de esta forma, a cualquiera le va a costar ganarnos”, aseguró Celso Ayala.

Sol de América tiene 21 unidades en el torneo y se ubican quinto, por detrás de Olimpia. En la próxima fecha, los solences enfrentarán a Resistencia.

