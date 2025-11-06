Óscar Acosta asume el desafío de retorno solense a Primera División

El periodista Óscar Hernán Acosta asumirá este viernes la presidencia del club Sol de América con el firme propósito de la pronta vuelta a la categoría principal del fútbol paraguayo. En la sede del club en la Avenida Quinta se realizará el acto asambleario, la primera convocatoria es a las 18:00, la segunda una hora después.

“Convocamos a los solenses que quieran sumarse a la campaña de retorno a la Primera División, que no va a ser fácil, va a ser muy duro”, sostiene el nuevo titular e la entidad solense, que de larga trayectoria como hincha fanático y de ocupar la vicepresidencia de la institución ahora toma el mando.

“Vamos a asumir un compromiso muy, muy fuerte. Entonces necesitamos que la gente se acerque”, afirma Óscar Acosta, quien será secundado por Cristóbal Lezcano y Carlos Giagni López, en las vicepresidencias. Van como miembros titulares: Jorge Vera, Alan Acosta, Manuel Gamarra, Alberto Martínez, Christian Cuandú, Manuel Minardi, Carlos Cáceres y Yanik Villasboa.

El Danzarín perdió la plaza en el círculo privilegiado en 2024 y esta temporada, solo en las últimas fechas consiguió los resultados que lo llevaron a mantener la categoría en el torneo de la División Intermedia, inclusive, y evitar caer a la Primera B.

Óscar Acosta asume un periodo de dos años, pero con la posibilidad de un rekutu (una reelección).