Sol de América
06 de noviembre de 2025 - 17:20

Óscar Acosta asume el desafío de retorno solense a Primera División

Óscar Hernán Acosta Casco (79 años) asumirá desde este viernes la presidencia del club Sol de América.
Óscar Hernán Acosta Casco (79 años) asumirá desde este viernes la presidencia del club Sol de América.

Este viernes se inicia otro ciclo en el club Sol de América con la renovación de las autoridades que dirigirán la entidad por los próximos dos años. El periodista Óscar Acosta será electo como presidente en la asamblea, en la sede de Avenida Quinta.

Por ABC Color

El periodista Óscar Hernán Acosta asumirá este viernes la presidencia del club Sol de América con el firme propósito de la pronta vuelta a la categoría principal del fútbol paraguayo. En la sede del club en la Avenida Quinta se realizará el acto asambleario, la primera convocatoria es a las 18:00, la segunda una hora después.

Lea más: APF: Torneo corto en 2026 resulta inviable

“Convocamos a los solenses que quieran sumarse a la campaña de retorno a la Primera División, que no va a ser fácil, va a ser muy duro”, sostiene el nuevo titular e la entidad solense, que de larga trayectoria como hincha fanático y de ocupar la vicepresidencia de la institución ahora toma el mando.

“Vamos a asumir un compromiso muy, muy fuerte. Entonces necesitamos que la gente se acerque”, afirma Óscar Acosta, quien será secundado por Cristóbal Lezcano y Carlos Giagni López, en las vicepresidencias. Van como miembros titulares: Jorge Vera, Alan Acosta, Manuel Gamarra, Alberto Martínez, Christian Cuandú, Manuel Minardi, Carlos Cáceres y Yanik Villasboa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Danzarín perdió la plaza en el círculo privilegiado en 2024 y esta temporada, solo en las últimas fechas consiguió los resultados que lo llevaron a mantener la categoría en el torneo de la División Intermedia, inclusive, y evitar caer a la Primera B.

Óscar Acosta asume un periodo de dos años, pero con la posibilidad de un rekutu (una reelección).