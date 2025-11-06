APF: Torneo corto en 2026 resulta inviable

El deseo de las autoridades de la Asociación Paraguaya de Fútbol es acortar el calendario para el año de la Copa del Mundo, que el Apertura tenga una sola rueda, con liguilla, a la que avanzarían los ocho mejores, para que el Clausura sea convencional; es decir, 22 fechas.

Existe una tenaz oposición de la empresa que tiene los derechos para la modificación del sistema actual; es decir, dos campeonatos a ruedas corridas (44 rondas). Con el “recorte”, la TV emitiría 66 partidos menos y solo aseguraría tres superclásicos entre Olimpia y Cerro Porteño, uno menos que lo normal, con la posibilidad de que se produzca un cuarto choque si coinciden en la ronda final.

Una modificación del panorama actual obligaría a un replanteo económico (en detrimento de la APF). Además, a esta altura se descarta la posibilidad de supresión del descenso, una aspiración de General Caballero de Juan León Mallorquín y Tembetary, que en el ciclo siguiente competirán en la División Intermedia.

La idea de ampliar de 12 a 14 la cantidad de clubes en Primera está latente, pero en 2027. En este caso, ascenderían el próximo año cuatro de la Intermedia, a la que bajarían normalmente dos.