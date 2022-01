¿Vuelve la reglamentación del sub 19?

“Nos comentaron que existe esa posibilidad, seguramente en la reunión se va a determinar, pero si hay rumores es porque algo hay. Me tocó hablar con tres colegas y todos sabían”, aseguró Melgarejo a la 730 AM, ABC Cardinal.

Sería la sub 19. “Sería la categoría 2003 y sin muchos detalles, serían los de Sub 19. No tenemos de manera oficial nada, nuestra posición es que juegue una cantidad mínima de minutos, si no, no tiene sentido”, añadió.

Para él es buena la reglamentación. “Uno quería analizar y otro dijo que no tenía problemas ( con relación a los presidentes con quienes habló), la mayoría creo que va a aceptar. Siempre es buena esa reglamentación, a nosotros que venimos de abajo nos va a costar más porque no tuvimos inferiores. Ya tenemos jugadores de inferiores que están haciendo la pretemporada”, concluyó.