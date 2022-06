“El estadio de Trinidense parece uno del fútbol inglés”

Sportivo Ameliano deseaba recibir a Olimpia en el Martín Torres, pero la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), por un reclamo del Decano, que no considera seguro el estadio del Sportivo Trinidense, determinó que el partido del martes a las 17:00, por la jornada 18 del torneo Apertura 2022 del fútbol paraguayo, vaya a Los Jardines del Kelito.

Lea más: Sportivo Ameliano-Olimpia será en Los Jardines del Kelito

Héctor Melgarejo reveló al Cardinal Deportivo que el club del barrio Virgen del Huerto todavía no recibió la notificación de la APF sobre el escenario. “No tenemos nada. Queremos jugar en la cancha de Trinidense, pero hasta hoy día no recibimos ninguna notificación. Me incomoda y me causa un desgaste psicológico”, expresó el presidente.

Lea más: Olimpia, otra vez multado por la Conmebol: US$ 25.000

“Nosotros hicimos el mayor de nuestros esfuerzos, pero la Divisional (Consejo de la Divisional) es el órgano y será donde ellos dispongan”, añadió Melgarejo, quien comparó e hizo referencia al recinto de River Plate. “Es para mayor capacidad personas, pero en el gramado hay una gran diferencia, la cancha de Trinidense está entre las mejores del fútbol paraguayo”, puntualizó.

Lea más: “Estamos mejor preparados que antes del partido contra Japón”

Melgarejo fue más allá y comparó el escenario con uno de las categorías menores del fútbol inglés. “El estadio de Trinidense parece un estadio del fútbol inglés, es un estadio muy coqueto y lindo. Si vos comparás la calle norte de Olimpia, es más ancha la de Trinidense. Tiene dos accesos, uno para el local y el otro visitante”, explicó el titular.