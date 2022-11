Nicolás Morínigo: “Una victoria muy importante para nosotros”

Sportivo Ameliano superó 2-1 a Sol de América en el último partido de la jornada 20 del torneo Clausura 2022. La V Azulada, que con la derrota y el empate estaba perdiendo la categoría, remontó el 0-1 con goles de Elías Sarquis y Alejandro Samudio y continúa vivo en la pelea por la permanencia en la primera división del fútbol paraguayo.

“Una victoria muy importante para nosotros. Estamos bien y hay que seguir por este camino”, expresó Nicolás Morínigo, quien ingresó en el segundo tiempo y fue clave para la victoria. “Hay que ir paso a paso. El viernes jugamos una final y hay que ganar esa final como sea y después pensar en los dos siguientes partidos”, aseguró el delantero.

Los dirigidos por Juan Pablo Pumpido, ex DT del Danzarín, disputarán el viernes la final de la Copa Paraguay (vs. Nacional en Encarnación) y en caso de conquistar el título, clasificarán a la Copa Sudamericana 2023 independientemente a descender o no a la División Intermedia. Posteriormente, el conjunto del Barrio Virgen del Huerto tendrá dos partidos para finalizar la liga.