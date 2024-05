Sportivo Ameliano: El millonario monto que ya recaudó en la Copa Sudamericana

Sportivo Ameliano derrotó 1-0 al Athletico Paranaense en Curitiba y conquistó el Grupo E de la Copa Sudamericana 2024. La histórica victoria posicionó a la V Azulada directamente a los octavos de final, siendo el único paraguayo de los seis participaron sumando la Copa Libertadores 2024, en clasificar a la serie de los 16 mejores entre ambas competencias internacionales.

Lea más: Sportivo Ameliano: Así quedó el Grupo E luego del batacazo en Curitiba

Los dirigidos por Pedro Sarabia iniciaron la épica campaña eliminando a Olimpia en la Fase Preliminar: ganaron 2-0 en el Defensores del Chaco y accedieron al cuadro principal. En la llave, el humilde club del Barrio Virgen del Huerto ganó 4 partidos, empató 1 y perdió 1, sumando 13 puntos y superando por 1 unidad al Rubro-negro de Mateo Gamarra y Romeo Benítez.

Sportivo Ameliano recaudó más de US$ 2.00.000

En tres meses de competencia, desde el estreno el 3 de marzo (vs. Olimpia) hasta la clasificación a octavos de final (30 de mayo vs. Athletico Paranaense), el Sportivo Ameliano logró recaudar más dinero de lo que recibirá en el fútbol paraguayo en la actual temporada por derechos de televisación (US$ 1.550.000): en total, la V Azulada ya ganó US$. 2.185.000 en la Copa Sudamericana 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sportivo Ameliano: La distribución de los montos

Presidida por Héctor Melgarejo, la institución obtuvo US$ 225.000 por la participación en la Primera Fase. Al avanzar, aseguró US$ 900.000 (300.000 por los tres partidos de local). Por su lado, con las 4 victorias logradas en el cuadro principal recibió US$ 460.000 (el premio es 115.000 por triunfo). Por su último, el pase a los octavos de final tiene un valor de US$ 600.000.