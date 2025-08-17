Luqueño logra reponerse en Villeta

Chanchón, práctico en reducto difícil

La condiciones del campo de juego no fueron las propicias para que los equipos puedan desplegar un juego pulcro, no suele ser el estilo de Ameliano, que generalmente apuesta más al juego vertical, saltando líneas con balones aéreos, intentando empujar al rival a su campo.

Por esa vía, la “V” azulada generó su primera acción clara, en los primeros minutos una pelota larga del portero Martínez atravesó todas las líneas y llegó hasta Elvio Vera, quien en el mano a mano con Aguilar buscó la definición por encima del portero, pero el esférico se machó por encima del larguero.

El Auriazul se puso en ventaja de forma tempranera, Báez fue víctima de la mala condición del campo, en una acción que parecía controlada el esférico se le terminó escurriendo ante la presión de Pérez, quien jugó hacia González, este vio mejor posicionado a Comas y el argentino definió de primera al descuidado poste de Martínez.

Pese al dominio del local, el que más sensación de riesgo generaba en cada avance era el Chanchón, que tuvo otra chance clara con un puntazo de González, que encontró la buena respuesta de Martínez, quien achicó bien el ángulo de tiro al atacante.

En la etapa complementaria, el elenco de Julio César Cáceres seguía con mayor sensación de peligro y estuvo cerca de duplicar la diferencia con un córner de Comas, que Villalba conectó con un cabezazo llovido que sobrepasó al portero Martínez y fue a impactar por el larguero.

Ante la necesidad, el dueño de casa adelantó líneas y quedó prácticamente despoblado en el fondo, ocasión que aprovechó el visitante en una acción en la que Martínez nuevamente respondió bien, en una doble oportunidad evitó la conquista de Comas en primera instancia y luego de Ángel Benítez en el rebote.