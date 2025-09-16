Ameliano, sin una figura ofensiva

El Rayo, Elvio Vera, atacante del Sportivo Ameliano, es el máximo goleador del Clausura 2025, con seis anotaciones (dos de penal). Sin embargo, es altamente probable que pierda el primer puesto por su parate por sanción.

Vera le aplicó un escupitajo al arquero argentino Tomás Canteros. La irregularidad fue detectada por los componentes del VAR, que alertaron al juez principal para su expulsión.

Ameliano enfrentará el sábado a Cerro Porteño, en La Nueva Olla, a las 19:00. El lunes 29 recibirá a Recoleta, en Villeta (16:30), aún sin la participación de Vera.

