La fecha 13 del torneo Clausura: Partidos, días, horarios y estadios

El capítulo 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay está definido. El Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) oficializó el estadio de Olimpia vs. Sportivo Trinidense y confirmó toda la agenda de la segunda fecha de la decisiva rueda del certamen: comienza el viernes 19 y culmina el domingo 21 de setiembre.

Lea más: La tabla de posiciones de la Primera División de Paraguay

El primer partido, el viernes 19, enfrenta a General Caballero vs. Sportivo Luqueño a las 16:30 en el Ka’arendy de Juan León Mallorquín. En el mismo día, el Decano y el Triki juegan a las 19:00 en Sajonia. El sábado 20, Recoleta vs. Tembetary, por la permanencia, comienza a las 16:30 en el Ricardo Gregor y, Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano, a las 19:00 en La Nueva Olla.

El domingo, para bajar la persiana de la jornada, chocan el puntero y el escolta actual: Guaraní vs. Nacional. El Aborigen y el Tricolor es a las 16:30 en La Arboleda, la casa de Rubio Ñu (recién ascendido a la máxima categoría y actual líder de la División Intermedia). Y por último, Libertad, el vigente campeón, recibe a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero a las 19:00 en La Huerta.

Torneo Clausura: Los partidos de la fecha 13

Viernes 19 de setiembre

General Caballero vs. Sportivo Luqueño: a las 16:30, en el Ka’arendy

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Olimpia vs. Sportivo Trinidense: a las 19:00, en el Defensores del Chaco

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sábado 20 de setiembre

Recoleta FC vs. Atlético Tembetary: a las 16:30, en el Ricardo Gregor

Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano: a las 19:00, en La Nueva Olla

Domingo 21 de setiembre

Guaraní vs. Nacional: a las 16:30, en La Arboleda

Libertad vs. 2 de Mayo: a las 19:00, en La Huerta