La fecha 13 del torneo Clausura: Partidos, días, horarios y estadios

El capítulo 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay está definido. El Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) oficializó el estadio de Olimpia vs. Sportivo Trinidense y confirmó toda la agenda de la segunda fecha de la decisiva rueda del certamen: comienza el viernes 19 y culmina el domingo 21 de setiembre.
Lea más: La tabla de posiciones de la Primera División de Paraguay
El primer partido, el viernes 19, enfrenta a General Caballero vs. Sportivo Luqueño a las 16:30 en el Ka’arendy de Juan León Mallorquín. En el mismo día, el Decano y el Triki juegan a las 19:00 en Sajonia. El sábado 20, Recoleta vs. Tembetary, por la permanencia, comienza a las 16:30 en el Ricardo Gregor y, Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano, a las 19:00 en La Nueva Olla.
El domingo, para bajar la persiana de la jornada, chocan el puntero y el escolta actual: Guaraní vs. Nacional. El Aborigen y el Tricolor es a las 16:30 en La Arboleda, la casa de Rubio Ñu (recién ascendido a la máxima categoría y actual líder de la División Intermedia). Y por último, Libertad, el vigente campeón, recibe a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero a las 19:00 en La Huerta.
Torneo Clausura: Los partidos de la fecha 13
Viernes 19 de setiembre
General Caballero vs. Sportivo Luqueño: a las 16:30, en el Ka’arendy
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Olimpia vs. Sportivo Trinidense: a las 19:00, en el Defensores del Chaco
Sábado 20 de setiembre
Recoleta FC vs. Atlético Tembetary: a las 16:30, en el Ricardo Gregor
Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano: a las 19:00, en La Nueva Olla
Domingo 21 de setiembre
Guaraní vs. Nacional: a las 16:30, en La Arboleda
Libertad vs. 2 de Mayo: a las 19:00, en La Huerta