Ameliano: Poda en la V azulada

El presidente del Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, divulgó la cantidad de bajas de la V azulada, aunque solo citó a unos pocos.

Los que dejan La Paila son Édgar Zaracho, Diego Valdez, Víctor Salazar, Pablo Aranda, Marcos Martinich, Fredderick Alfonso, Walter Cabrera, Marcelo Paredes, entre otros.

Abel Paredes vuelve tras su paso por Olimpia, con cuya directiva existen gestiones para la cesión de dos jóvenes que llegarían a La Paila a préstamo, el arquero Matías Fernández y el delantero Ricardo Benítez.

