Sportivo Ameliano
12 de diciembre de 2025 - 19:34

Ameliano: Poda en la V azulada

Édgar Zaracho (36 años), uno de los desafectados del Sportivo Ameliano.Gentileza

El Sportivo Ameliano tendrá una plantilla prácticamente renovada, con la salida de unos 14 jugadores.

Por ABC Color

El presidente del Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, divulgó la cantidad de bajas de la V azulada, aunque solo citó a unos pocos.

Los que dejan La Paila son Édgar Zaracho, Diego Valdez, Víctor Salazar, Pablo Aranda, Marcos Martinich, Fredderick Alfonso, Walter Cabrera, Marcelo Paredes, entre otros.

Abel Paredes vuelve tras su paso por Olimpia, con cuya directiva existen gestiones para la cesión de dos jóvenes que llegarían a La Paila a préstamo, el arquero Matías Fernández y el delantero Ricardo Benítez.

