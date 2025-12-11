Rubio Ñu: Morínigo recala en La Arboleda

El contrato de “Gattuso” Marecos en Rubio Ñu contemplaba la prolongación automática del vínculo en caso de llegar al objetivo, pero la dirigencia, encabezada por Rubén Ruiz Díaz, determinó el cambio de timón.

Lea más: Morínigo, en el Laureado

Morínigo estuvo últimamente en Sportivo Luqueño. Su asistente es Juan Daniel Cáceres y el preparador físico, el argentino Adrián Navarro. El staff es completado por profesionales de la casa.

La última vez que el Laureado de Trinidad estuvo en la élite fue en la temporada 2017. Esta será su vigesimoséptima temporada en Primera, en cinco etapas (1927, 1964/1971, 1973/980, 2009/2017 y 2026).

El torneo Apertura 2026 se pondrá en marcha el viernes 23 de enero. El estreno de los albiverdes será contra Sportivo Ameliano, en La Fortaleza de Villeta.