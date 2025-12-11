Fútbol
11 de diciembre de 2025 - 19:48

Rubio Ñu: Morínigo recala en La Arboleda

Gustavo Eliseo Morínigo Vázquez (23/01/1977), director técnico de Rubio Ñu.
Rubio Ñu presentó este jueves en La Arboleda de Santísima Trinidad a Gustavo Eliseo Morínigo como nuevo director técnico y dio las gracias por los servicios prestados al técnico Héctor Marecos, con el que logró el título de la División Intermedia y el retorno a la máxima categoría de nuestro fútbol.

El contrato de “Gattuso” Marecos en Rubio Ñu contemplaba la prolongación automática del vínculo en caso de llegar al objetivo, pero la dirigencia, encabezada por Rubén Ruiz Díaz, determinó el cambio de timón.

Morínigo estuvo últimamente en Sportivo Luqueño. Su asistente es Juan Daniel Cáceres y el preparador físico, el argentino Adrián Navarro. El staff es completado por profesionales de la casa.

La última vez que el Laureado de Trinidad estuvo en la élite fue en la temporada 2017. Esta será su vigesimoséptima temporada en Primera, en cinco etapas (1927, 1964/1971, 1973/980, 2009/2017 y 2026).

El torneo Apertura 2026 se pondrá en marcha el viernes 23 de enero. El estreno de los albiverdes será contra Sportivo Ameliano, en La Fortaleza de Villeta.