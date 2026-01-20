Ameliano: Ávalos, a la V azulada tras paso por Bulo Bulo

El delantero Ariel Ávalos pertenece a los registros de Cerro Porteño, que lo cede a la V azulada, Sportivo Ameliano, que tiene una dotación renovada, al mando del técnico Roberto Nanni.

Lea más: Ameliano supera a Recoleta

En el vecino país, Ávalos disputó 21 partidos y registró cuatro anotaciones.

Para la nueva temporada, el club con sede social en el capitalino barrio Virgen del Huerto y con estadio en Villeta incorporó a: Jesús Abel Paredes, Fabián Franco, Matías Fernández, Ricardo Benítez, Raúl Cabral, Luis Ayala, Carlos Favero, Walter Rodríguez, Valentín Larralde, Edilson Salinas y Ariel Ávalos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el primer partido oficial del año, Ameliano jugará el domingo contra Rubio Ñu, en La Fortaleza del Pikysyry, a las 20:15.