Nanni: “Sumamos, pero lo podíamos haber ganado”

“Teniendo en cuenta la jerarquía del rival, es un punto que suma, pero me parece que lo podíamos haber ganado en el final”, expresó el DT, quien remarcó la falta de eficacia en los metros finales: “Nos faltó tranquilidad para definir y tomar la mejor decisión en el último pase”.

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Nanni reconoció que son aspectos a corregir: “Son cosas que debemos trabajar en la semana”, sostuvo, destacando además el funcionamiento colectivo: “Tenemos buen manejo, salimos bien con los centrales y el volante central”.

Sobre el proceso, el entrenador recordó: “Llegamos hace ocho meses y al inicio costó porque el equipo venía con otra idea, pero hicimos un buen mercado de pases dentro de nuestras posibilidades”.

En cuanto al objetivo, fue claro: “Este punto sirve para la tabla de promedios, que es lo principal. Uno siempre quiere ganar, pero entiende lo exigente que es este tipo de rivales”.

También valoró rendimientos individuales: “Me gustó el trabajo de Bruno López, Aranda y Luis Ayala”, y explicó que la juventud del plantel influye: “De mitad de cancha hacia adelante tenemos un equipo joven, a veces gana la ansiedad, pero me voy conforme con el rendimiento”.

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Además, destacó la capacidad de su equipo para sobreponerse a momentos adversos: “El equipo sabe sufrir cuando el rival se viene. Intento inculcarles que sean protagonistas en todas las canchas y los chicos lo hicieron”.

Sobre el error en el gol rival, respaldó a su arquero Miguel Martínez: “Son cosas que pueden pasar. Miguel nos da mucho y también variantes para jugar”.

Finalmente, se refirió a lo que viene ante Club Olimpia: “Será un partido muy difícil. Vamos a descansar y tratar de estar a la altura”. También reveló que se disculpó con el árbitro: “Arranqué nervioso por lo de la semana pasada, pero después bajé un cambio. Creo que estuvo muy bien”.