Sortivo Ameliano vuelve a sumar a una promesa de Vélez Sarsfield

El mercado de pases del fútbol paraguayo no se detiene en pleno Mundial. Sportivo Ameliano hizo oficial en sus redes sociales el arribo de Marcelo Camargo, un volante de 21 años que llega procedente de Vélez Sarsfield para mudar su fútbol a la Primera División de Paraguay, es la primera incorporación anunciada.

La operación se cerró bajo una fórmula que ya es marca registrada entre ambas dirigencias: un préstamo por una temporada, sin cargo y sin opción de compra. De esta manera, el conjunto de Liniers se asegura blindar el patrimonio de su juvenil de cara al futuro, mientras que la “V Azulada” incorpora una pieza clave para sus necesidades inmediatas sin realizar un desembolso económico.

Con 21 años, el volante viene de ser uno de los jugadores con mayor rodaje en la Reserva de Vélez. Aunque todavía no debutó en la máxima categoría del fútbol argentino, su desembarco en Villeta se presenta como el escenario ideal para su explosión profesional, el futbolista ganará el roce de Primera que necesita y Ameliano suma dinámica y proyección.

Anunciamos oficialmente la incorporación del volante Marcelo Camargo, quien llega procedente de Vélez Sarsfield para aportar todo su talento y jerarquía a la V Azulada.



​¡A dejar la vida por estos colores, Marcelo!



🏆#𝐋𝐚𝐕𝐚𝐳𝐮𝐥𝐚𝐝𝐚🏆 pic.twitter.com/CFQMBADxEB — 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐀𝐦𝐞𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨 (@ClubSpAmeliano) June 23, 2026

El camino que hoy inicia Camargo ya tiene un antecedente inmediato y sumamente exitoso: el impacto reciente de Raúl Cabral. El enganche, que también llegó desde el Fortín bajo idénticas condiciones, la descosió en el fútbol local, convirtiéndose en una de las figuras del equipo durante el primer semestre antes de su pautada salida a fin de año.

Para entender cómo se gestó este acuerdo, la clave está en el banco de suplentes de Ameliano. El gran artífice de la operación pudo haber sido su técnico, Roberto Nanni. El “Pistolero”, quien vistió la camiseta de Vélez en su etapa como futbolista, mantiene una excelente relación y llegada directa con la cúpula dirigencial del club argentino.

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Tras una primera mitad de año competitiva, Sportivo Ameliano se encuentra trabajando con la mente fija en el torneo Clausura 2026. La premisa es raspar “punto por punto” en cada jornada para escalar en la tabla anual, engrosar el promedio y cumplir con el gran mandato de la temporada: garantizar la permanencia en la máxima categoría.