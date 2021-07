Expresidente de Luqueño demanda a Romerito y pide Gs. 1.500.000.000.

Este viernes, Celso Cáceres, expresidente del Sportivo Luqueño, confirmó que demandó a Julio César Romero por “difamación, calumnia e injuria”. En charla con el Cardinal Deportivo detalló que Romerito lo acusó “de forma temeraria, incluso muy atrevidamente que yo estuve por la cárcel, que robé en el Banco Central, que metí droga al club”.

“De una u otra manera tengo que limpiar esa imagen que él trató de ensuciar (...) Hay un resarcimiento económico que solicité en el expediente”. El monto que pide Cáceres es de Gs. 1.500.000.000.

Por su parte, Romerito, que aún no fue notificado, dijo: “Ya robó en Luqueño y me quiere robar a mí también, sencillo es. Ahora, cómo cobra es otro problema. No me llegó ninguna nota”.

El actual vicepresidente de la entidad de Luque entiende que esta demanda se debe a que hace tres semanas solicitó en comisión directiva la expulsión del club de Cáceres.