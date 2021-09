El Sportivo Luqueño presentará este lunes al nuevo entrenador: Miguel Ángel Zazhú. El técnico es un viejo conocido y, también es parte de la historia del club después de conquistar el torneo Apertura 2007. La directiva encabezada por el presidente Daniel Rodríguez acudió al argentino para reemplazar a Alfredo Berti y asumir en medio de la pelea por la permanencia. “Ahora regreso más maduro, con otras vivencias y otros recorridos”, expresó el DT al Cardinal Deportivo.

La vuelta de Zazhú a Luqueño es doce temporadas después de la última vez que condujo al equipo. “El fútbol paraguayo es un fútbol que me abrió las puertas, me dio mucho y eso es primordial. Esto lo tomo con mucha responsabilidad. Es estar en casa”, agregó el estratega, que apuntó a la lucha del Chanchón en la tabla del promedio. “Va ser una constante lucha con esa situación. Esperemos estar a la altura”, añadió a ABC 730 AM.

Zazhú reveló que la prioridad de la dirigencia era mantener al grupo que venía trabajando. “La prioridad es sostener a la gente que está trabajando y venir yo a sumarme, eso me cae bien y considero que era lo mejor”, reconoció el porteño de 55 años. El estreno, en el tercer ciclo tras el 2006-2007 y 2008-2009, será contra Fernando de la Mora por los 16avos de la Copa Paraguay, mientras que en el torneo Clausura., debutará ante Cerro Porteño.