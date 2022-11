Tobías Vargas y su salida de Luqueño: “Me trataron como basura”

Tobías Vargas, guardameta de 33 años, habló este martes con el Cardinal Deportivo acerca de su reciente salida del Sportivo Luqueño, antes del comienzo de la pretemporada para la Primera División 2023.

El arquero había conseguido el ascenso con el equipo auriazul, siendo uno de los referentes del equipo anteriormente dirigido por Miguel Ángel Zahzú en la División Intermedia, antes de la llegada de Gustavo Florentín (actual entrenador).

“El profesor Florentín dio mi nombre y que yo no siga, ahí fue oficial. Creo que no soy del gusto del técnico”, expresó.

“Yo me enteré por la radio que no seguía, eso es lo que más me picha. Yo jugué los 30 partidos (en la Intermedia) y nada más pido respeto”, añadió.

“Yo cumplí con el club después de que me trataron como una basura, pero estoy muy tranquilo. Agradecerle al público que bancó, al expresidente y Miguel Ángel Zahzú. Nadie más”, expresó Tobías.