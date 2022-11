Alfredo Aguilar y su renovación: “Necesito minutos, quiero estar en la selección”

Alfredo Aguilar volvió a conquistar otro título con Olimpia este sábado, logrando el Torneo Clausura 2022. El arquero de 34 años, quien quedó relegado de la titularidad en esta temporada, habló con el Cardinal Deportivo este martes y mencionó detalles de su vínculo contractual, que finaliza en menos de dos meses.

“El jueves me volveré a presentar en el club. Veremos qué pasa, veremos si quieren renovar todavía conmigo. Yo firmaría. Hace rato que hicieron una oferta, le dije al presidente mis peticiones. Lo que quiero es minutos, necesito minutos, quiero ser parte de la selección y para eso necesito jugar”.

“A mí me tocó salir, no por un mal rendimiento, sino por una cuestión de salud. Si me quedo, tengo que seguir remando. Necesito jugar, me acostumbré a jugar y ese es el problema”, expresó Aguilar.

Otras ofertas

“Guaraní me llamó, pero la última palabra la tiene Olimpia”, añadió el santaniano.