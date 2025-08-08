Ausencia del Chico Díaz en Luqueño

Chico Díaz, una de las contrataciones del Sportivo Luqueño para el segundo semestre, tuvo contra Trinidense una sobrecarga muscular que motivó su cambio en el primer tiempo. Los estudios revelaron que fue una contractura muscular en el aductor, por lo que su tiempo de recuperación será menor con relación al desgarro, que es lo que se temía.
El entrenador Julio César Cáceres contará con el retorno del subcapitán Alexis Villalba, quien portaría el brazalete. Además, podría volver el experimentado Rodrigo Alborno.
Si bien aún queda la sesión del viernes para la confirmación del elenco, la base está compuesta por: Alfredo Aguilar; Alberto Espínola, Alexis Villalba, Lucas Monzón y Rodrigo Alborno; Julio Báez, Ángel Benítez, Sebastián Quintana y Lautaro Comas; Marcelo Pérez y Walter González.
Los chicos Jonathan Ramos y Rodrigo Cáceres se encuentran al servicio de la selección Sub 20.