Luqueño en Mallorquín, con equipo casi definido

La delegación del Sportivo Luqueño viajó a Alto Paraná en la tarde del martes. Tras unas cuatro horas de traslado terrestre, los auriazules se instalaron en el Puma Resort a la espera del choque de hoy contra Deportivo Minga Guazú, por la tercera fase de la Copa Paraguay. Los clubes del círculo privilegiado de nuestro fútbol entran en competencia recién en esta instancia del evento.

El entrenador Julio César Cáceres resolvió que de la expedición altoparanaense intervenga la mayoría de suplentes, reservando a las principales figuras para el choque del sábado contra Ameliano, en Villeta, a las 15:00.

Este será el debut del Sportivo en la Copa Paraguay 2025. La formación más probable es la compuesta por: Ángel Espínola; Santiago Ocampos, Adrián Brizuela, Thiago Cáceres y Mathías Suárez; Joelson Gamarra, Walter Rodríguez, Fernando Benítez y Brahian Ayala; Aldo Parra y Blas Escobar.

El choque contará con la conducción arbitral de Giancarlos Celestino Juliadoza. Las entradas cuestan 25.000 guaraníes en general.