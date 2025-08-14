Temporada de papelones del Sportivo Luqueño

El blanco de las críticas es el entrenador del Sportivo Luqueño, Julio César Cáceres -tercer orientador del año, después de Juan Pablo Pumpido y Gustavo Eliseo Morínigo-, por la conformación de un equipo endeble como subestimando al Deportivo Minga Guazú, en el que incluyó en defensa a su hijo Thiago, que difícilmente pueda jugar con otro técnico en Primera.
Los auriazules vienen de una vergonzosa presentación en el torneo de integración, perdiendo en los penales en Juan León Mallorquín contra un represente de la Unión del Fútbol del Interior (1-1 y 5-4).
Tras la amarga experiencia de mitad de semana, el plantel se apresta para el duelo de mañana contra Sportivo Ameliano, a disputarse en La Fortaleza de Villeta, a las 15:00.
Al margen del doloroso descenso sufrido a manos de la V azulada, el historial en el profesionalismo entre ambos clubes marca 13 enfrentamientos (incluyendo la Sudamericana), con tres victorias, cinco empates y cinco derrotas.