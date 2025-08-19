Luqueño: Ángel Benítez, el reposo del guerrero

En una disputa aérea con Estivel Moreira, durante el partido del pasado fin de semana entre Ameliano y Luqueño, con victoria auriazul por 1-0, el popular Pirayú Benítez tuvo el impacto como acción de juego que le causó el corte y el sangrado en la frente, con tres puntos de sutura. El volante activa de manera diferenciada.

Motivados por la reciente victoria, los auriazules se disponen a enfrentar el sábado Recoleta FC, en el estadio del 12 de Octubre de Itauguá, a las 18:30.

En el torneo Apertura, Luqueño ganó por 1-0 en la primera rueda, con el tanto de Elvio Vera, mientras que en la segunda se registró una igualdad sin goles. Ambos duelos se cumplieron en la Ciudad del Ñandutí.

