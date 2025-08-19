Sportivo Luqueño

Luqueño: Mbappérez recupera su nivel futbolístico

Luego de un pronunciado bajón futbolístico, Marcelo de la Cruz Pérez (24 años) va recuperando su mejor nivel, siendo clave en la campaña del Sportivo Luqueño, con su empuje.

18 de agosto de 2025 - 18:10
Marcelo de la Cruz Pérez Mosqueira (23/03/2001) vuelve a llegar a su mejor versión en el fútbol, dejando atrás el "bache" de su carrera, algo normal en los jóvenes.
Campeón sudamericano con la Albirroja Sub 23 en Venezuela y competidor de los Juegos Olímpicos de París 2024, Marcelo Pérez, el popular Mbappérez, llegó a estar en la cresta de la ola en el Sportivo Luqueño, siendo transferido en el 2023 al Huracán de Argentina, en el que no le salieron las cosas.

El retorno a su club de origen se produjo este año, con un rendimiento distante al demostrado inicialmente. En forma progresiva, el “9” fue creciendo hasta ocupar la titularidad en el Sportivo, con el protagonismo deseado.

Marcelo es un punta de lanza más batallador que goleador. El pasado sábado fue artífice de la jugada que terminó en el gol de Lautaro Comas para la victoria de Luqueño contra Ameliano por 1-0, en Villeta.

El joven, de la compañía Maramburé, totaliza 24 presentaciones con la casaca auriazul este año, con un par de anotaciones.

