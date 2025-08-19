Luqueño: Mbappérez recupera su nivel futbolístico

Campeón sudamericano con la Albirroja Sub 23 en Venezuela y competidor de los Juegos Olímpicos de París 2024, Marcelo Pérez, el popular Mbappérez, llegó a estar en la cresta de la ola en el Sportivo Luqueño, siendo transferido en el 2023 al Huracán de Argentina, en el que no le salieron las cosas.

El retorno a su club de origen se produjo este año, con un rendimiento distante al demostrado inicialmente. En forma progresiva, el “9” fue creciendo hasta ocupar la titularidad en el Sportivo, con el protagonismo deseado.

Marcelo es un punta de lanza más batallador que goleador. El pasado sábado fue artífice de la jugada que terminó en el gol de Lautaro Comas para la victoria de Luqueño contra Ameliano por 1-0, en Villeta.

El joven, de la compañía Maramburé, totaliza 24 presentaciones con la casaca auriazul este año, con un par de anotaciones.