Luqueño: A Mallorquín, por la reivindicación

Una gran presión rodea al plantel del Sportivo Luqueño por las tres derrotas consecutivas, que hicieron que el promedio baje considerablemente. Si bien no existe riesgo de descenso este año, el siguiente podría ser complicado, por la baja cosecha.
Lea más: Luqueño, en fútbol playa
El técnico Julio César Cáceres se encuentra en la cuerda floja. Una nueva caída podría marcar su salida. Se le cuestiona la conformación del equipo, los cambios para tratar de frenar la caída libre del segundo tiempo y la poca resistencia física de la mayoría de sus dirigidos.
Una de las novedades en la formación auriazul sería la inclusión del extremo Jonathan Vidal Ramos (18), para engrosar el “minutaje” exigido por el reglamento.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El entrenador necesita realizar más variantes para tratar de volver a lograr un alto nivel futbolístico.