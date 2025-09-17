Sportivo Luqueño perdió en la fecha 2 del Mundial de Clubes

Sportivo Luqueño sufrió una derrota en el segundo partido del Grupo B en el Mundial de Clubes de Fútbol Playa 2025. El Auriazul, que el martes debutó con victoria 3-1 frente al BSC Vybir de Ucrania, perdió con Falfala KQ BSC en el campo principal del Lido Blu en la Playa de Catania, Italia. A pesar del resultado, el Chanchón continúa segundo, en zona de octavos de final.

Jabareen adelantó a los israelitas en el primer período. Sin goles en el segundo, los demás tantos fueron en el tercero: el brasileño Mauricio Pereira empató para los paraguayos, pero Rodrigo y Amer Yatim sentenciaron la victoria de los asiáticos, que suman 6 puntos y lograron el primer boleto de la llave a la próxima ronda. Por su lado, los sudamericanos siguen con 3 unidades.

Sportivo Luqueño, por la clasificación

Sportivo Luqueño disputará la tercera fecha por la clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. El jueves 18 de setiembre, a las 11:30, hora de Paraguay, el conjunto dirigido por Fabricio Santos medirá al Portsmouth de Inglaterra, que hoy cayó 6-0 ante BSC Vybir y está último con 0. Con un triunfo, los guaraníes clasifican a octavos, que serán el viernes 19.