La selección de Paraguay confirmó el cuarto amistoso previo al Mundial 2026

La selección de Paraguay confirmó hoy el cuarto amistoso de preparación a la Copa del Mundo. La Albirroja de Gustavo Alfaro enfrentará a uno de los anfitriones del torneo de selecciones más importante del planeta: el partido será en noviembre, a dos semanas del sorteo del Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026 en Washington (5 de diciembre).

Lea más: Gustavo Alfaro: “No nos alcanza para el Mundial, necesitamos...”

“La selección paraguaya disputará su segundo amistoso en la ventana FIFA de noviembre, tras la confirmación del duelo frente a Estados Unidos el día 15. El combinado nacional medirá fuerzas ante México el 18 de noviembre, a las 21:30, en el Alamodome de San Antonio, Texas, en un compromiso que promete ser un gran atractivo pensando en el Mundial 2026”, comunicó.

Paraguay, los 4 amistosos hasta fin de año

Paraguay culminará ante México, el martes 18 de noviembre a las 21:30 en San Antonio, Texas, los amistosos en las últimas dos Fecha FIFA. Los demás son contra Japón (viernes 10 de octubre a las 07:20 en Suita), Corea del Sur (martes 14 de octubre a las 08:00 en Seúl) y Estados Unidos (sábado 15 de noviembre a las 19:00 en Chester, Pensilvania).