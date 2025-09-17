Selección Paraguaya

La selección de Paraguay confirmó el cuarto amistoso previo al Mundial 2026

La selección de Paraguay anunció hoy oficialmente un amistoso frente a México. El partido será en la Fecha FIFA de noviembre.

Por ABC Color
17 de septiembre de 2025 - 13:02
Diego Gómez (i), futbolista de la selección de Paraguay, disputa el balón en un partido amistoso frente a México en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. ERIK S. LESSER

La selección de Paraguay confirmó hoy el cuarto amistoso de preparación a la Copa del Mundo. La Albirroja de Gustavo Alfaro enfrentará a uno de los anfitriones del torneo de selecciones más importante del planeta: el partido será en noviembre, a dos semanas del sorteo del Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026 en Washington (5 de diciembre).

“La selección paraguaya disputará su segundo amistoso en la ventana FIFA de noviembre, tras la confirmación del duelo frente a Estados Unidos el día 15. El combinado nacional medirá fuerzas ante México el 18 de noviembre, a las 21:30, en el Alamodome de San Antonio, Texas, en un compromiso que promete ser un gran atractivo pensando en el Mundial 2026”, comunicó.

Los jugadores de la selección de Paraguay festejan un gol en el partido frente a Perú por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Nacional, en Lima, Perú.

Paraguay, los 4 amistosos hasta fin de año

Paraguay culminará ante México, el martes 18 de noviembre a las 21:30 en San Antonio, Texas, los amistosos en las últimas dos Fecha FIFA. Los demás son contra Japón (viernes 10 de octubre a las 07:20 en Suita), Corea del Sur (martes 14 de octubre a las 08:00 en Seúl) y Estados Unidos (sábado 15 de noviembre a las 19:00 en Chester, Pensilvania).

